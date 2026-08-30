Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören saat 10.00’da İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından tören birlikleri denetlendi ve halkın bayramı kutlandı.

Tören, 39’uncu Mekanize Tümen Komutanlığı’nda görevli Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan’ın yaptığı konuşmanın ardından resmigeçitle sona erdi.

-Dağılan: “30 Ağustos’ta tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanıldı”

Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan, tTürkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in 104’üncü yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin, Türk ordusuyla varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek topyekûn bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Dağılan, bu mücadele sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanıldığını ifade etti.

İşgal güçlerinin girdikleri yerlerde kadın, yaşlı ve çocuklara yönelik işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunduğunu belirten Dağılan, umutsuz görünen bu ortamda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının bağımsızlık meşalesini yakarak, “Ya İstiklal! Ya Ölüm!” parolasıyla aydınlığa giden yolu araladığını kaydetti.

- Sakarya Meydan Muhaberesi vurgusu

Bağımsızlık mücadelesinin ilk hedefinin düşmanı vatandan atmak olarak belirlendiğini ifade eden Dağılan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk milletinin hedefe ulaşabilecek güçte olduğunu ve istiklali uğruna kanının son damlasına kadar mücadele edeceğini ispatladığını kaydetti.

Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığındaki Türk kuvvetlerinin, düşmanın beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başardığını belirten Dağılan, Avrupalıların “5-6 ayda geçilemez” dediği Afyon mevzilerinin üç günde geçildiğini söyledi.

Türk ordusunun çok kısa sürede kendisinden üstün düşman kuvvetlerinin büyük bölümünü imha ve esir ettiğini belirten Dağılan, dönemin şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometrelik mesafeyi yaya olarak ve savaşarak katetmesinin de askeri açıdan önemli bir husus olduğunu kaydetti.

- Atatürk’ün sözleri

30 Ağustos’un gerçek anlam ve öneminin, Büyük Zafer’in ikinci yıl dönümünde düzenlenen törende Atatürk’ün yaptığı konuşmada görüldüğünü ifade eden Dağılan, Atatürk’ün şu sözlerini aktardı:

“Hiç şüphe etmemelidir ki, Yeni Türk Devleti’nin, Genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.”

Dağılan, Büyük Zafer’i muhteşem kılan unsurun harbin kadın, çocuk ve yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak yürütülmesi olduğunu ifade ederek, Türk ulusunun Atatürk’ün liderliğinde bu mücadeleden alnının akıyla çıktığını kaydetti.

- “Bu zaferle Türk ulusunun yok edilmedikçe istiklalinin elinden alınmayacağı ispatlanmıştır”

Büyük Zafer’in bugüne yansıyan önemli siyasi ve askeri sonuçları bulunduğunu belirten Dağılan, “Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekûn olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır.” dedi.

30 Ağustos Zaferi’nin Türk ordusuna “Silahlı Kuvvetler Günü” olarak armağan edildiğini anımsatan Dağılan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin huzur ve bekasını sağlamak, bölgede ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla tarihten ve milletinden aldığı güç ve modern teçhizatıyla görev yaptığını söyledi.

Dağılan, konuşmasının sonunda başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle anarak, “Hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun.” dedi.