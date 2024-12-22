Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik huzurda bulunan zanlılar A.H ve H.T 21 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çamaşırhane binasının yan kısmında sökük vaziyette bulunan Devlet Hastanesine ait Sunny marka 24.000 BTU klima dış ünitesini çaldıklarını yönünde yapılan şikâyet üzerine tespit edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Hasan Çelik, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

Polis, meselede başka zanlılar da olabileceğini, bu yönde de araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.