Yoğun katılımın gerçekleştiği gecede Zara, kendine özgü yorumuyla sevilen eserlerini seslendirerek konuklara müzik dolu bir akşam yaşattı. Les Arena’yı dolduran müzikseverler, Zara’nın sahne performansına büyük ilgi gösterirken, sanatçının seslendirdiği birbirinden değerli türkü ve şarkılar gece boyunca hep bir ağızdan söylendi.

GECEYE RENK KATTI

Geleneksel Türk halk müziğinin sevilen eserlerini ve günüzün popüler şarkılarını kendine özgü yorumuyla buluşturan Zara, güçlü vokali ve sahne enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı. Konser boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hareketli eserlerde ise Les Arena’daki coşku daha da yükseldi. Zara’nın sahnedeki samimi ve sıcak iletişimi, geceye ayrı bir renk kattı. Türkülerin ve şarkıların güçlü sesi Zara, performansının sonunda alkışlar eşliğinde sahneden ayrılırken, konuklar unutulmaz bir konser gecesinin keyfini çıkardı.