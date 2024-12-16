Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliği ile 16-17 Aralık tarihlerinde, KAU Alayköy Kampüsü’nde düzenlenecek dayanışma etkinliğine tüm halk davet edildi.

Alayköy'de KAÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek yoksullara yardım için dayanışma etkinliğine gerek kermesteki ürünler satın alınarak, gerekse gıda, yetişkin veya her yaş çocuk kıyafetleri ya da para bağışıyla katkı konabilecek.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 16-17 Aralık

Saat: 10.00 - 16.00

Yer: KAU Alayköy Kampüsü

Nasıl Katkı Sağlayabilirsiniz?

Gıda, kıyafet ve bağışlarınızı kampüste yer alan dayanışma kumbaralarına bırakabilirsiniz.

ZAYDER’in kermes masalarını ziyaret ederek destek olabilirsiniz.

Kaynak: RANA SARRO