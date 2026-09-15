TDP’nin 50 yıllık bir siyasi gelenekten geldiğine dikkat çeken Çeler, temiz siyaset anlayışını sürdürdüklerini belirterek, ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimin TDP’nin güçlü bir şekilde Meclis’te yer almasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Çeler, UBP seçmeni ile UBP yönetimini birbirinden ayrı değerlendirdiklerini de ifade etti.

TDP Genel Başkanı Çeler, UBP’ye oy veren yurttaşların da ülkenin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek, seçmenin sandıkta kendi değerlendirmesini yapacağını ve gerekli mesajı vereceğini söyledi.

“50 yıllık temiz siyaset geleneğimiz var”

TDP’nin siyasi geçmişine vurgu yapan Çeler, partinin samimi ve temiz siyasetiyle yoluna devam ettiğini söyledi.

Çeler, TDP’nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, uzun yıllardır savunduğu ilkeler doğrultusunda siyaset yaptığını belirterek, yeni dönemde de denetim, güvenlik, hesap sorma, liyakat ve doğru uygulamaların temel öncelikler arasında olacağını vurguladı.

TDP’nin seçimlerde vatandaşlardan bir dönemliğine de olsa güçlü bir fırsat istediğini belirten Çeler, bu fırsatın verilmesi halinde partinin ortaya koyacağı icraatlarla kendisini göstereceğini söyledi.

“Karma oy kullananların tamamı bir partiye yönelse, 4-5 vekile denktir”

Karma oy sistemine de değinen Çeler, karma oy kullanan seçmenlerin tercihinin tek bir siyasi parti üzerinde yoğunlaşması halinde bunun seçim sonucunu doğrudan değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu söyledi.

Çeler, “Karma oy kullananların tamamı bir partiye yönelse, 4-5 vekile denktir” değerlendirmesinde bulunarak, seçmenlerin 6 Aralık’ta vereceği kararın Meclis’in yapısını ve ülkedeki siyasi dengeleri belirleyeceğine dikkat çekti.

“Çalışanların güvenliği her şeyden önce gelmeli”

Çeler, çalışanların işlerini yaparken güven içerisinde olması gerektiğini de vurguladı.

TDP açısından insan hayatının her şeyden önce geldiğini belirten Çeler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının sektör ve iş ayrımı yapılmaksızın her alanda eksiksiz uygulanması gerektiğini söyledi.

Çeler, çalışanların işlerini güvenli koşullarda yapabilmesi, emeklerinin karşılığını alabilmesi ve akşam evlerine sağlıklı şekilde dönebilmelerinin devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

TDP’nin yeni döneme ilişkin hazırlıklarını da anlatan Çeler, yurttaşların yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren alanlara dikkat çekti.

Çeler, kaliteli sağlık hizmeti, nitelikli eğitim ve güvenli yolların TDP’nin üzerinde durduğu temel başlıklar arasında olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinin yurttaşın hayatını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

“TDP gelecek için hazır”

6 Aralık seçimlerinin ülkenin siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü ve kendi kadrolarıyla güçlü bir şekilde seçime gireceğini söyledi.

Çeler, TDP’nin yalnızca Meclis’e girmek için değil, ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak ve yeni bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için seçimlere hazırlandığını vurguladı.

Çeler, vatandaşlardan TDP’ye bir dönemliğine fırsat vermelerini isteyerek, “Emaneten oy istiyoruz” mesajını yineledi. TDP’nin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini ve ortaya koyacağı icraatlarla yurttaşın güvenini kazanacağını belirtti.