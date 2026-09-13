Çeler, yaşananları “ulusal bir kriz” olarak nitelendirerek polis, sosyal hizmetler, sağlık, yargı, yerel yönetimler ve kadın örgütlerinin aynı masa etrafında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Risk altındaki kadınların tespit edilmesini ve yüksek riskli vakaların yakından takip edilmesini isteyen Çeler, koruma mekanizmalarının etkinliğinin de denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Ev İçi Şiddet Yasası gecikmeden geçirilmelidir” diyen Çeler, bu süreç tamamlanana kadar 58/2011 sayılı İstanbul Sözleşmesi (Onay) Yasası'nın eksiksiz ve etkin biçimde uygulanması çağrısı yaptı.

TDP olarak kendilerinin de sorumluluk alacağını belirten Çeler, kadın hakları mücadelesine katkı koyan kesimleri ortak bir masa etrafında toplamak için çalışmaya başladıklarını açıkladı. Sivil toplum, hukukçular, kadın örgütleri ve ilgili meslek gruplarının katkısıyla ortak ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çeler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü bugün yapmamız gereken, yalnızca yaşanan cinayete tepki göstermek değil; bir sonraki kadının hayatını kurtaracak sistemi bugünden kurmaktır.”

Devletin gücünün olayların ardından yapılan açıklamalarla değil, tehlikenin önceden görülmesi ve risklerin takip edilmesiyle ölçüleceğini belirten Çeler, Rukiye Tuncer’i saygıyla andığını ve ailesi ile sevenlerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Çeler açıklamasını, “Bu bir ulusal krizdir. Artık herkes sorumluluk almalıdır” sözleriyle tamamladı.