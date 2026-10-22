Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, BRT ekranlarında Levent Kutay ve Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu programda ülke gündemini, çalışma yaşamını, sağlık politikalarını ve seçim sürecini değerlendirdi. Temiz siyaset ve hesap verebilirlik konusunda tüm siyasi partilere açık çağrıda bulunan Çeler, TDP’nin 50 milletvekili adayının imzaladığı dokunulmazlık taahhütnamesiyle halka söz verdiklerini belirtti. Olası koalisyon görüşmelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çeler, hesap verebilirlik iddiasında bulunan partilerin aynı taahhüdü imzalaması gerektiğini vurgulayarak, seçim öncesinde bu konuda ortak bir irade ortaya konulması çağrısı yaptı.

“CTP’YE, HP’YE VE DİĞER PARTİLERE HODRİ MEYDAN!”

TDP’nin dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda halka taahhüt vererek seçime gittiğini belirten Çeler, olası bir koalisyonda bu yaklaşımın sorun oluşturup oluşturmayacağına ilişkin soruya siyasi partilere açık çağrıyla yanıt verdi.

Çeler, “Biz halkımıza bunun taahhüdünü vererek seçime gidiyoruz. Karşımızda temiz siyasetten, hesap sorabilirlikten bahseden partiler var. O zaman hodri meydan diyorum. Onlar da gelsinler, bu taahhütnameyi alsınlar. Bu açık bir çağrıdır. Hem Cumhuriyetçi Türk Partisi’ndeki (CTP) arkadaşlarımıza hem Halkın Partisi’ndeki ( HP ) arkadaşlara hem de diğer partilerdeki arkadaşlara hodri meydan diyorum. Madem hesap sormak istiyoruz, gelin şimdi bu taahhüdü verelim ki koalisyon yapacaksak da hep birlikte neyin ne olduğunu görelim” ifadelerini kullandı.

“UBP’YE DE HODRİ MEYDAN!”

Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) de seslenen Çeler, temiz siyaset ve yolsuzluklarla mücadele konusunda verilen sözlerin somut adımlarla ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Çeler, “Temiz olduğunu, yolsuzluklarla ilgili herhangi bir sorunu bulunmadığını iddia eden Ulusal Birlik Partisi’ne de hodri meydan çekiyorum. Buyurun, siz de şimdiden imzalayın. Meclis’e girdiğinizde dokunulmazlık istemeyeceğinizi ve anayasa değişikliğiyle bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vereceğinizi taahhüt edin” dedi.

“KİMİN DOKUNULMAZLIK ZIRHINA SIĞINDIĞINI HALK GÖRECEK!”

Çağrısına siyasi partilerin nasıl yanıt vereceğinin seçim öncesinde ortaya çıkacağını belirten Çeler, taahhütnameyi imzalayanlarla imzalamayanların halk tarafından değerlendirileceğini vurguladı.

Çeler, “Yaparlar mı böyle bir şey? Artık halk görecek. Kim imzalarsa halk, kimlerin dokunulmazlık zırhının arkasında saklanmak istediğini, kimlerin istemediğini imzalayanlarla imzalamayanlar arasında görüp kararını ona göre verecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“HESAP SORAMADIĞIMIZ HÜKÜMETTE OLMAYIZ!”

TDP’nin 50 milletvekili adayının kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik taahhütname imzaladığını hatırlatan Çeler, bunun anayasal değişiklik gerektirdiğini ve Meclis’te bu yönde mücadele edeceklerini söyledi.

Milletvekillerinin hukuk önünde yurttaşlarla eşit olması gerektiğini vurgulayan Çeler, yolsuzluk iddialarının şeffaf biçimde soruşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çeler, “Yolsuzluk iddiaları karşısında kimse dokunulmazlığın arkasına saklanmasın. Kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkların kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hesap soramadığımız bir hükümette bulunmayız. Yapanın yanına kâr kalmadığı bir yönetim anlayışı istiyoruz” mesajını verdi.

“YDP’Yİ SAMİMİ OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Çalışma Bakanlığı’nın toplumun her kesimine dokunan önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Çeler, sosyal sigortalar, emeklilik, sosyal hizmetler, kadınlar, özel gereksinimli bireyler ve ihtiyaçlı ailelere yönelik politikaların bütünlüklü biçimde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Özel sektörde sendikalaşma konusunda YDP’ye eleştiriler yönelten Çeler, TDP’nin hükümette bulunduğu dönemde işverenlere teşvik, çalışanlara ise sigorta desteği sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını hatırlattı. Sendikalaşmaya yönelik önerilerine YDP’nin karşı çıktığını belirten Çeler, “YDP’yi biraz samimi olmaya davet ediyorum” dedi.

“TDP ANKETLERDE ÜÇÜNCÜ PARTİ!”

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeler, TDP’nin anketlerde üçüncü parti olarak göründüğünü belirterek, toplumda partinin yeniden Meclis’te güçlü biçimde temsil edilmesine yönelik bir beklenti bulunduğunu söyledi.

TDP’nin geçmişte ortaya koyduğu muhalefet anlayışının ve hükümetteki çalışmalarının toplumun hafızasında yer aldığını ifade eden Çeler, deneyimli isimlerle yeni kadroların bir araya gelmesinin partiye güç kattığını vurguladı.

Çeler, sosyal demokrat anlayışın yeniden Meclis’e taşınmasının önemine dikkat çekerek, TDP’nin yalnızca milletvekili çıkarmayı değil, ülkenin yönetiminde sorumluluk üstlenmeyi de hedeflediğini belirtti.

“TDP MECLİS’E DE HÜKÜMETE DE İYİ GELECEK!”

TDP’nin 50 yıllık siyasi geleneğiyle ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye hazır olduğunu belirten Çeler, genel sağlık sigortasından eğitimde fırsat eşitliğine, nüfus politikalarından dijitalleşmeye, çevreden genç istihdamına kadar birçok alanda hazırladıkları politikaları hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Siyasi makamların geçici, halka hizmet sorumluluğunun ise kalıcı olduğunu vurgulayan Çeler, TDP’nin adalet, liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeyeceğini kaydetti.

Çeler, “TDP iyi gelecek. Gelecek için de iyi gelecek” sözleriyle partisinin Meclis’te ve hükümette sorumluluk üstlenme hedefini yineledi.