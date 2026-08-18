UBP Lefkoşa Kadın Kolları tarafından düzenlenen ziyarette, bir süre önce gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelirle alınan tıbbi ve rehabilitasyon aletleri merkeze bağışlandı.

Ziyarette konuşan Zerrin Üstel, sağlık hizmetlerinin devletin en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, UBP Lefkoşa Kadın Kolları’na ve sağlık çalışanlarına duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Onkoloji Bölümü’ne de benzer bir katkı yapıldığını hatırlatan Üstel, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi… Sağlık her şeyin üzerindedir. Devletimizin, hükümetimizin önceliğidir” dedi.

Sağlık çalışanlarının özverisinin tedavi sürecinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Üstel, tüm sağlık ekiplerine görevlerinde başarı dileyerek, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.