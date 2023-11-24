Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zerrin Üstel, mesajında şunları kaydetti:

“Kadınlara yönelik hayatın her alanında şiddetin, baskının ve zorbalığın inanılmaz artışına tanıklık etmekteyiz. Dünyanın birçok yerinde maalesef masum çocuklar ve kadınlar ölmekte, hayatın her alanında kadına yönelik uygulanan şiddet yaygınlaşmaktadır.

BM kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, dünyanın her köşesinde kadınlara uygulanan her türlü şiddeti kınıyorum. Unutulmamalıdır ki kadına yönelik şiddet insanlığa bir ihanettir. Tüm kadınlar mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamayı hak etmektedir.

Günümüz koşullarında duygularımızı, düşüncelerimizi, sadece kadına yönelik şiddetle birlikte sınırlandırmak tabi ki mümkün değildir. Dünyada başlı başına bir insan hakları ihlali olarak benimsenen kadına yönelik şiddeti durdurmak adına mücadelemizi yükselterek sürdürmeliyiz. Bu vesileyle başta bir kadın olarak; hem kadınlara hem de tüm insanlara yönelik şiddettin her türlüsüne “hayır” demeyi her platformda sürdüreceğimin bilinmesini istiyor, Kıbrıs Türk kadınının siyasi, sosyal ve bireysel haklarını geliştirmek için elimden gelen tüm çabayı ortaya koyacağımı bir kez daha yineliyorum.”