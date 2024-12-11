Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun sergi ve kermesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kadına yönelik Meslek Eğitim ve Sosyal Destek Projesi Açılış törenine katıldı.

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu sergi ve kermesi açılış töreninde konuşma yapan Zerrin Üstel, " Özel Çocuklarımızın Eğitimi ülkemiz adına, sosyal devlet anlayışımızı gerçekten hayata geçirmek adına ve ailelerimiz adına son derece önemlidir. Biz bunun bilincindeyiz. O yüzden, çocuklarımızın ihtiyaçları neyse, bu konuda neye ihtiyaç varsa, buradan hocamıza söz veriyorum, elimden gelen her kartkıyı yapacağım" dedi.

“KADINLARIMIZIN YOLUNU AÇMAK ÇOK ÖNEMLİDİR”

Zerrin Üstel, Kadına Yönelik Meslek Eğitim ve Sosyal Destek Projesi açılış töreninde ise " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı hayata geçirdiği bu güzel proje için tebrik ediyorum. Ev kadınlarının Çalışma hayatına kazandırıp, kadınlarımızın yolunu açmak çok kıymetli bir olaydır. Çünkü bu ülke ancak, Kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlarla yükselebilir. El sanatlarını mesleğe dönüştürerek, kadınlarımızın ekonomik kazanım sağlaması, özetle kadınların da ekonomik hayatın eşit bir parçası haline dönüşmesi ülkemize ayrıca fayda sağlayacaktır. Projenin, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlar getiemesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.