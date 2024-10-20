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Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 4 puan kaybeden Fenerbahçe (2B), bu iki karşılaşmayı da deplasmanda oynadı.

Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Bodrum ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada yer alırken, Samsunspor ise 19 puanla 3. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibinde Soner Aydoğdu, 88. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu da belirledi.

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

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