Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı
Sarı-lacivertliler maçın 24. dakikasında Dusan Tadic'in golüyle gol perdesini açtı.
Ev sahibi ekip Holse'nin golüyle 48. dakikada skora yeniden denge sağladı.
Sarı-lacivertlilerde oyuna girdikten 5 dakika sonra ağları havalandıran Allan Saint-Maximin, skoru 2-1'e getirdi.
Karadeniz ekibinde Soner Aydoğdu, 88. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu da belirledi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada yer alırken, Samsunspor ise 19 puanla 3. sırada yer aldı.
FRED CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart sınırında bulunan Fred, 40. dakikada sarı kart gördü.
Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Bodrum ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.
Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 4 puan kaybeden Fenerbahçe (2B), bu iki karşılaşmayı da deplasmanda oynadı.
2-2 vs Samsunspor
2-2 vs Göztepe