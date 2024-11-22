Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Kabulde, Divan Üyeleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Ziya Öztürkler’e ve divan üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise TMT’nin ne anlama geldiğini ve nasıl bir ruhla mücadele ettiğini çok iyi bildiğini belirterek, TMT Mücahitler Derneği üyelerini Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlamanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Öztürkler, kendisinin de bir komutan çocuğu olduğunu, babası Türkay Öztürkler’in ilk harbiye öğrencilerinden biri ve daha sonrasında komutan olarak görev yaptığını belirtti. Şu anda da babası ile görev yapmış takım arkadaşlarını gördüğünü söyledi.

TMT’nın Kıbrıs Türk halkının o zor günlerinden aydınlığa çıkmasında kilit bir rol oynadığına değinen Başkan Öztürkler, mücadele veren herkesin bir kahraman olduğunu kaydetti.

Bu kahramanlarının vatan için ölümü göze alarak birçok görevde bulunduğunu kaydeden Öztürkler, bizzat bu mücadeleyi dinlediğini ve geçmişi yad ettiğini belirtti.

Öztürkler, “Varoluş mücadelemizin öncüleri Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve birçok isimsiz kahraman mücahidimizin büyük fedakarlıkları ve emekleri vardır. Barış Harekatı döneminin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın dirayetli, kararlı duruşlarını Kıbrıs Türkü hiçbir zaman unutmamıştır. TMT’nin önderliğinde yürütülen mücadeleyi, KKTC’yi daha ileri götürmek için çalışacağız. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.