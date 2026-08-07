Meclisin yaz döneminde tamamen tatil olduğu yönündeki algının doğru olmadığını belirten Öztürkler, yalnızca genel kurul çalışmalarına ara verildiğini, Meclis çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu söyledi. Komitelerin ise başkanlarının çağrısıyla çalışabileceğini kaydetti.

Toplantının hükümet, milletvekilleri ve Meclis Başkanlığının yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenebileceğini ifade eden Öztürkler, “Seçim tarihi ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelen bir seçim tarihi karar tasarısı yok” ifadelerini kullandı.

Karma oyun kaldırılmasını öngören Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili de konuşan Başkan Öztürkler, alt komiteden geçip Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelen bir yasa tasarısının olmadığını belirtti.

Erken seçim yapılması halinde Bakanlar Kurulunun ortak bir öneri hazırlaması gerektiğini belirten Öztürkler, seçim tarihine ilişkin nihai kararın Cumhuriyet Meclisi tarafından alınacağını söyledi.

Bakanlar Kurulunun önerisinin Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesine gönderileceğini anlatan Öztürkler, genel kurul kararının en geç iki gün içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanması gerektiğini kaydetti.

Seçim kararı alınmadan önce seçim sistemine ilişkin düzenlemelerin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Yüksek Seçim Kurulunun hazırlıklarını yürürlükteki yasaya göre yaptığını söyledi.

Öztürkler, “Seçim kararı alındıktan sonra seçim yasasını değiştiremezsiniz. Öne çekilmiş bir seçim yapılacaksa kararın 60 gün öncesinden alınması, YSK’ye bildirilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekir. Seçimlerde yol haritamızı genel kurul kararları belirliyor” diye konuştu.

Geçen seçimde oyların yüzde 5,7’sinin geçersiz sayıldığını hatırlatan Öztürkler, bu oranın bir partinin Meclise girmesi için gereken yüzde 5’lik barajın üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Oy verme işleminin vatandaşların iradesini tam olarak sandığa yansıtacak şekilde sadeleştirilmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler, karma oyun kaldırılmasını desteklediğini açıkladı.

Öztürkler, “Karma oyun kaldırılmasıyla ilgili bir oturum yapılırsa oyum olumlu olacaktır. Ancak yalnızca karma oyun kaldırılması yeterli değildir. Geçmiş seçimlerde oyların neden geçersiz olduğu araştırılmalı ve hata oranını azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ada geneli seçim sisteminin korunması gerektiğini savunan Öztürkler, bölgesel sisteme dönüşün doğru olmayacağını söyledi.

Programda Ulusal Birlik Partisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, partide son aylarda birlik ve beraberliğin güçlendiğini söyledi.

Partililer arasındaki kırgınlıkların azaldığını ve saha çalışmalarının hızlandığını belirten Öztürkler, UBP’ye yönelik ilginin yeniden arttığını savundu.

Öztürkler, erken zafer ilan edilmemesi gerektiğini belirterek seçim sürecinde tecrübe, doğru zamanlama ve saha çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Partinin milletvekilleri, örgütleri ve aday olmayı düşünen isimlerinin çalışmalarının birleşmesiyle daha güçlü bir yapı ortaya çıkacağını ifade etti.