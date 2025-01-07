Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni Meclis binasında daha rahat çalışma ortamı bulacak olan milletvekillerinin motivasyonlarının artacağına inandığını vurguladı. Öztürkler, binanın iyi bir kadroya ihtiyaç duyacağını, bunların bazılarının mühendislik, bilgi teknolojileri ve yapay zekâ alanında olduğunun altını çizdi.

BRT’de yayınlanan, Levent Kutay’ın sunduğu “50+1” programına konuk olan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

“YENİ MECLİS BİNASINDA TEKNOLOJİK KOLAYLIKLAR KULLANILACAK”

Ziya Öztürkler, yeni Meclis binasının akıllı bir bina olduğunu, yapay zekadan teknolojik imkanlara kadar tüm kolaylıkların kullanılabileceğini ifade etti.

Meclis Genel Kurulunda yapılacak olan oylama ve sonuçlarıyla ilgili parmak izi ve güvenlik düzeyi gibi özellikler olacağını aktaran Öztürkleri, “Kimin kabul, kimin ret, kimin çekimser oy verdiği teknolojik imkanlar sayesinde görülebilecek” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclisin iç tüzüğünde düzenlemeye gideceklerini belirterek, bunun için Ad-Hoc Komite kurulması yönünde girişim yapacaklarını söyledi.

2025’in ilk çeyreğine doğru Yeni Meclis binasına taşınmayı planladıklarını kaydeden Öztürkler, “Yeni bir Meclis’in üretim açısından önemli işlere imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

“2024’TE DÜNYA GENELİNDE SAMİMİYETSİZLİK VARDI”

2024 yılına dair değerlendirmede bulunan Ziya Öztürkler, Rusya-Ukrayna savaşının yankılarının bu dönemde de devam ettiğini, buna bir de İsrail-Filistin sürecinin eklendiğini söyledi.

İsrail-Filistin olaylarında sayısız çocuk ve masum insanların öldüğüne dikkat çeken Öztürkler, “Bu olaylar yaşanırken Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Günü ilan ediyor, dünya liderleri ve siyasi liderler insan hakları çağrısı yapıyor fakat ekranda farklı, ekran arkasında farklı düşünceleri var” dedi.

Bu yaşanan olaylar nedeniyle 2024 yılında dünya genelinde samimiyetsizliğin hüküm sürdüğünü belirten Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’yi tanıyın” çağrısı ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılmasının olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı.