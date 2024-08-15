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UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

NİTEL BÜYÜME, KALİTELİ EĞİTİM…

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, YKS sonuçlarına göre KKTC’deki üniversitelere yerleşen öğrenci sayısını değerlendirdi. Öztürkler, “Yüksel öğretimde bugün baktığımızda yüzde 10’luk bir düşüş söz konusu. Bir önceki yıl yaklaşık 16 bin kontenjan verildi ve 14 bine yakını geldi ve yüzde 80 civarı bir doluluk oldu. Bu yıl 13 bine yakını doldu ve yüzde 73 doluluk oranına ulaştık. Yıllardır nitel büyümeden bahsediyoruz. Bu büyüme gerçekleşirken kalite çok önemlidir. Bu ülkede ciddi yatırımlar yapıldı bu alanda. 25 bin öğrenciye akış sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Bugün 12 bin rakamı kötü bir rakam değildir. Sahte diploma sürecinin magazinsel boyuta taşındı. Bunlar sadece üniversiteler bazında servis edilmedi KKTC yükseköğretimi diye lanse edildi. İlk rakamlar en gerçek rakamlardır. KKTC üniversitelerinin imajı, ekonomik kriz hayat pahalılığı, öğrenciye bakış açısı, öğrencinin buraya bakış açısı ve eğitim kaliteli önemli. KKTC yükseköğretiminin yeni bölümlerle kendini donatması gerekir. Bugün ön lisan programlarına olan ilginin arttığını görüyoruz bu da meslek liselerinin önemini öne çıkartıyor. Meslek lisesinden çıkan çocukların hangi bölümleri seçtiği gelecek istatistikleri açısından çok önemlidir ve bu alanda çalışmalar yapılmalıdır” dedi.



ÖZTÜRKLER MESLEKİ EĞİTİME DİKKAT ÇEKTİ…

Öztürkler, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, “KKTC üniversitelerinde standart bölümler var. Dünyada yapay zekâ bölümleri var. Bugün işsizlikten bahsediyoruz. 20 bine yakın işsiz insanımız var deniliyor. Ama çalışma bakanına sorsak 50-60 bin yabancı işçi var. Yabancı işçiye karşı değiliz ama önce bu ülkede yaşayan insanların işsizlik sorunu ortadan kalkmalı. Bizim kendi yapımızda da problem var. Biz çocuklarımızı hep memur ve yönetici olma zihniyetinde büyüttük. Bugün baktığımızda teknik alanda eksik olduğumuzu görüyoruz. Hem iş insanlarının yarattığı ortama hem de çocuklarımızı yetiştirme zihniyetimizden kaynaklanıyor. Bunları artık değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



E-VİZE’NİN ÖNEMİ…

Öztürkler, “Uluslararasılaşmaya karşı değiliz. Bir kampüse gittiğinizde farklı kültürlerle de çocuklarımızın karşılaşmasını isteriz. Dünyada da bu böyledir. Burada 120 ülkeden farklı öğrenci var diye övündük ve bu öğrencilerle ambargoları yıktık. Ama süreç içerisinde öğrenci diye gelip öğrenci olmayanları gördük. Çok nitelikli ve düzgün öğrenciler de var ama farklı şeyler de görüyoruz. Öğrenci olarak getirilip farklı alanlarda çalıştıranlar ortaya çıktı. Kriminal olaylara karıştılar. Bizim gençlerimiz de bunu yaşadı. Bunun önüne geçmek için en son E-vize dedik. Bir öğrenci ülkeye gelemden önce yerinde kontroldür. Türkiye Cumhuriyetindeki dış temsilciliklerde yapacağımız iş birliği ile karakter belgesini de göreceğiz. Gelemden olayları önleyebileceğiz. Marifet deport sayısını açıklamakta değil gelmeden önce olayları önleyebilmektir. Bugün üniversite temsilcileri çift vizeden şikâyet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi kontrolünü yapıyor. Biz devlet olarak kendi sistemimizi ortaya koyduk mu? E vize hayat geçtiğinde Türkiye’deki çift vize uygulamasında da esnemeler olacaktır. Şuandaki yeni büyükelçimiz Yasin Ekrem Serim ile birlikte bunların çalışmasını birlikte yaptık bakan yardımcılığı görevinde. Geçmişe göre yabancı öğrenci noktasında ciddi tedbirler alındı ama E-Vize ile birlikte daha iyi olabilir. Yabancı öğrenciyi de korumak için bu sıkıntılı kişilerin gelmesini engellememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“AFLARA SICAK BAKAN BİRİ DEĞİLİM”…



Muhaceret affı konusunda değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, “Muhaceret ben aflara sıcak bakan biri değilim. Aflara gerek yok. 17 yılda 12 af çıkardık. İki sıkıntı var. Düzgün işletmelere zarar veriyoruz. Düzgün çalışmayan işletmeleri mükâfatlandırıyoruz. Bugün baktığımızda bu afları alışkanlık haline getiren insanlar var. Bir önceki aftan yararlanıp bir sonraki aftan da yararlanan birçok insan tespit ettik. Düzensiz durumdaki kişileri kayıt altına alıp düzenli hale getirelim diyoruz ama günün sonunda bu olmuyor. Günün sonunda keskin olmak lazım. Sokaktaki baskı ile bu aflar yapılıyor bunun yapılmaması lazım. Yeterince bu ülke af çıkardı. Bu yasada çalışanın işveren ile birlikte giderek aftan yararlanması olumlu bir şeydir. Ama bence burada artık bir çizgi çizilmesi gerekir. Bu ülkenin kurallarına uyacaksan geleceksin uymayacaksan gelmeyeceksin” dedi.



“BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR”…

Ülkedeki kaçak işçi sorunu konusunda değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, “Kişiye bağlı sistemden kurumsal bir sisteme geçmek lazım. İnsan etiği ve insan onuru vardır. İnsanlara köle gibi davranıyorlar. Kendi ülkem adına üzülüyorum. Bu kendi insanımız da olabilirdi. İngiltere, Avustralya’ya göç eden ailelerimiz var. Orada işçi statüsünde çalışan insanlarımız var. Bugün hayatta kalabilmek için çalışmaya ve ücret almaya herkes bağımlı noktadadır global dünyada. İş insanlarının da o insanlara karşı onurlu ve insani kurallarla davranması da insani bir görevdir. Özellikle inşaat ve diğer alanlarda çalışan işçilerin konaklayacakları koşullar iaşeleri ve şartlarının belli olması lazım. Hem ilgili bakanlığa hem de polis teşkilatına ciddi görevler düşüyor. Bu görüntülere izin vermemek gerekiyor. Kimse o şirket gereği yapılmalı. Bu görüntüler bize yakışmıyor” dedi.



“KEŞKE GEÇMİŞTE DE BUNLAR YAPILSAYDI”…

Öztürkler, “Sosyal konutla ilgili yasal düzenlemeler tamamlandı. Neden konut edindirmek için veya TMK’ya kaynak yaratmak için 2023 yılına kadar beklendi? 2023 yılında ilk defa Başbakan Ünal Üstel ile birlikte TMK’ya ve sosyal konutlara kaynak yarattık. 7 milyon sterlin kaynak ayrıldığını söyledi Başbakan. Keşke geçmişte de bunlar yapılsaydı ve bu kaynak birikseydi. Bazen yönetim çok önemlidir. Bu ülkeyi yönetmek için geleceği de görmek ve geleceğe de miras koymak lazım. Şuanda sosyal konutun yapılması için bir engel yok tüm yasal çalışmalar tamamlandı. Bazı şeylerde iradeyi ortaya koymak lazım” şeklinde konuştu.