Polisten verilen bilgiye göre kaza, 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ziyamet’te Bağlar mevkiindeki virajda meydana geldi.

M.T. (K-23), yönetimindeki KE 516 plakalı salon araçla Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

KE 516 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelen H.K. (E-32) yönetimindeki RK 002 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak yeniden yol içerisine girdi.

Araç daha sonra karşı istikametten gelen M.K. (E-72) yönetimindeki MP 494 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada KE 516 plakalı araçta yolcu olarak bulunan C.N.A. (K-16), M.G. (K-24) ve Y.A. (K-18) ile MP 494 plakalı aracın sürücüsü M.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Günay Kırlar (E-62) yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ağır yaralanan Günay Kırlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KE 516 plakalı araç sürücüsü M.T. tutuklanırken, polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.