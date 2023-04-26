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Ashwin Mohanlal Kansara’nın ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Taşlıca köyünün 4 kilometre deniz açığında, G.A.(E-45), yönetimindeki zodyak botu insan hayatını tehlikeye atacak şekilde ihtiyatsızca kullandığı sırada, söz konusu botta bulunan Ashwin Mohanlal KANSARA (E-47)’nın deniz içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirmesine sebep oldu. Olayda ihmali görülen G.A. tutuklanarak, aleyhinde soruşturma başlatıldı.

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