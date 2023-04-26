Taşlıca köyünün 4 kilometre deniz açığında, G.A.(E-45), yönetimindeki zodyak botu insan hayatını tehlikeye atacak şekilde ihtiyatsızca kullandığı sırada, söz konusu botta bulunan Ashwin Mohanlal KANSARA (E-47)’nın deniz içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirmesine sebep oldu. Olayda ihmali görülen G.A. tutuklanarak, aleyhinde soruşturma başlatıldı.
Ashwin Mohanlal Kansara’nın ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.