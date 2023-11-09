Töre burada yaptığı konuşmada, adaya barışı BM Barış Gücü askerlerinin değil, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri askerleri ve Türk ordusunun getirdiğini vurguladı.

Türk askeri gelene kadar Kıbrıslı Türklerin ve mücahitlerin mücadelesini anlatan Töre, bugün Barış Harekatının verdiği güven ortamı sonrası KKTC’nin milli bir devlet olarak ilan edildiğini söyledi.

KKTC devletinin 40.yaşının kutlanacağını dile getiren Töre, devletin şehitlerin ve gazilerin mücadeleleri ile kurulduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine vurgu yapan Töre, “Cumhuriyet en büyük eserdir, bizimde Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız var” dedi.

Kurulan Cumhuriyeti kimsenin hediye etmediğini ifade eden Töre : “Bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin hediyesidir” diye konuştu.

Töre, bu emanete kimsenin leke sürmesine asla müsade etmeyeceklerini söyledi.