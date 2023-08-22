Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan başkan Töre, Aksakallı’nın gerek KKTC gerek ise Anavatan Türkiye’de çok kritik görevlerde bulunduğunu anımsatarak özellikle 15 Temmuz darbe girişimin önlenmesindeki rolü nedeniyle Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin kendisini bir kahraman olarak gördüğünü belirtti.

Türk milletinin kahramanlarının hiç bir zaman bitmeyeceğine vurgu yapan Töre, bu kahramanlar sayesinde Türk milletinin var olduğunu ve ileriye gittiğini ifade etti.

Türk Milleti ile birlikte KKTC devletinin ve bağımsızlığının çok önemli olduğunu kaydeden Töre, son dönemlerde Birleşmiş Milletler’in geçmiş süreçlerde yaptığı hataları tekrarlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Töre, yapılan yol çalışmasının KKTC toprakları içerisinde olduğuna değindiği konuşmasında yol yapım amacının tamamen insani olarak daha kolay ulaşımı amaç edindiğini hatırlattı.

Konuyla ilgili BM’nin taraf tuttuğunu ifade eden Töre, yol yapımından asla vazgeçilmeyeceğini, aksi halde egemenlikten taviz vermiş durumu ile karşı karşıya kalınacağını vurguladı.

Töre: “Anavatandan yetkililer de yaptıkları açıklamalarla bizlere destek vermişlerdir. Biz yolumuza devam edeceğiz. KKTC devletini BM Barış Gücü askerlerinden devralmadık. Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizin mücadalesi ile bu devleti kurduk.Canımız ve kanımız ile devraldığımız devletimiz için yine aynı şekilde mücadeleye etmeye hazırız” dedi.