Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, her 3 kişiden biri akıllı telefon ve tabletlerin hayatlarına girmesinden sonra cinsel yaşamlarının gerilediğini düşünüyor. Maurice de Hond Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Hollandalılar'ın yüzde 60'ı yatağa cep telefonu ile giriyor. Bunların yarısı, haftanın her günü bunu tekrarlıyor.