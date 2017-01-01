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Artık obezlere özel bir otel var!

Artık obezlere özel bir otel var!

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Bahamalar'da yeni açılan bir tatil köyü "geleneksel" olarak misafirlerinin aksine sandalyelerinden, yataklarına, havuzundan su sporlarına kadar bütün hizmetlerini fazla kilolular için hazırladı. Bir televizyon programı için hazırlanan bu otelde obez turistler için yok yok...


Artık obezlere özel bir otel var!

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Bahamalar’ın Eleuthera adasında obez turistler için “18-30 Stone Holiday” adlı bir tatil köyü hizmete girdi.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Bu tesiste 1 metre genişliğinde sandalyeler, çelik aksamla güçlendirilmiş yatakların yanısıra sürekli olarak açık büfe yemek de bulunuyor.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Selfie’ler ve özgüven, Ami ve Adam çifti 20’li yaşlarındalar ve kilolular. Ami, balayı fotoğraflarından çok mutsuz olduğu için her birini tek tek sildiğini anlatıyor. Bu otelde ise kendileriyle çok daha mutlu görünüyorlar.


Artık obezlere özel bir otel var!

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İngiltere’da ITV kanalında yeni vizyona giren bir program olan Club 18-30 Holiday (Klüp 114 – 190 kg Tatil) obez İngiliz turistleri konu alıyor. Otelde her tür eşya obez turistler için ayarlandı.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Geniş sandalyeler, yükseltilmiş geniş yataklar, doyasıya yiyebilecekleri zengin bir büfe bulunuyor. Geniş sandalyeler, yükseltilmiş geniş yataklar, doyasıya yiyebilecekleri zengin bir büfe bulunuyor.


Artık obezlere özel bir otel var!

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TV’de yayınlanacak program sayesinde sürekli bir kamera tarafından takip edilecek tatilciler aynı zamanda kilo ve vücutlarıyla barışık olmayı öğrenecekler.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Örneğin 36 yaşındaki iki çocuk annesi Alice, hayata küstüğünü ve kendi cenazesini dahi planladığını bu programda açıkladı.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Nottingham’da yaşayan obez Alice, utancından dükkandan çıkmayı gerektirmeyen gibi basit işleri yaptığını itiraf ediyor.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Bahamalar’daki Eleuthera cennet adasında bulunan tesis, konvansiyonel olmayan ziyaretçileri ziyaret etmekten çok isteyen tatilcilere hitap ediyor.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Önceden rezervasyon yapanların her şey dahil olarak gecelik 1500-3000 dolar arası parayı gözden çıkarmaları gerekiyor.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Özel villa isteyenler ise gecelik 5 bin dolar ödüyorlar.


Artık obezlere özel bir otel var!

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Güçlendirilmiş tuvaletler, ekstra güçlü yataklar ve ağırlığı kaldırabilen şezlonglar, en ağır ziyaretçilerin bile mobilya kırma endişesi duymaması anlamına geliyor


Artık obezlere özel bir otel var!

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Artık obezlere özel bir otel var!

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Artık obezlere özel bir otel var!

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Artık obezlere özel bir otel var!

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