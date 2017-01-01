Artık obezlere özel bir otel var!
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Bahamalar'da yeni açılan bir tatil köyü "geleneksel" olarak misafirlerinin aksine sandalyelerinden, yataklarına, havuzundan su sporlarına kadar bütün hizmetlerini fazla kilolular için hazırladı. Bir televizyon programı için hazırlanan bu otelde obez turistler için yok yok...
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Bahamalar’ın Eleuthera adasında obez turistler için “18-30 Stone Holiday” adlı bir tatil köyü hizmete girdi.
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Bu tesiste 1 metre genişliğinde sandalyeler, çelik aksamla güçlendirilmiş yatakların yanısıra sürekli olarak açık büfe yemek de bulunuyor.
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Selfie’ler ve özgüven, Ami ve Adam çifti 20’li yaşlarındalar ve kilolular. Ami, balayı fotoğraflarından çok mutsuz olduğu için her birini tek tek sildiğini anlatıyor. Bu otelde ise kendileriyle çok daha mutlu görünüyorlar.
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İngiltere’da ITV kanalında yeni vizyona giren bir program olan Club 18-30 Holiday (Klüp 114 – 190 kg Tatil) obez İngiliz turistleri konu alıyor. Otelde her tür eşya obez turistler için ayarlandı.
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Geniş sandalyeler, yükseltilmiş geniş yataklar, doyasıya yiyebilecekleri zengin bir büfe bulunuyor. Geniş sandalyeler, yükseltilmiş geniş yataklar, doyasıya yiyebilecekleri zengin bir büfe bulunuyor.
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TV’de yayınlanacak program sayesinde sürekli bir kamera tarafından takip edilecek tatilciler aynı zamanda kilo ve vücutlarıyla barışık olmayı öğrenecekler.
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Örneğin 36 yaşındaki iki çocuk annesi Alice, hayata küstüğünü ve kendi cenazesini dahi planladığını bu programda açıkladı.
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Nottingham’da yaşayan obez Alice, utancından dükkandan çıkmayı gerektirmeyen gibi basit işleri yaptığını itiraf ediyor.
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Bahamalar’daki Eleuthera cennet adasında bulunan tesis, konvansiyonel olmayan ziyaretçileri ziyaret etmekten çok isteyen tatilcilere hitap ediyor.
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Önceden rezervasyon yapanların her şey dahil olarak gecelik 1500-3000 dolar arası parayı gözden çıkarmaları gerekiyor.
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Özel villa isteyenler ise gecelik 5 bin dolar ödüyorlar.
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Güçlendirilmiş tuvaletler, ekstra güçlü yataklar ve ağırlığı kaldırabilen şezlonglar, en ağır ziyaretçilerin bile mobilya kırma endişesi duymaması anlamına geliyor