Burçların kontrol edemediği duygular
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Bazen duygular kontrolden çıkar. Öfkelenince deliye döndüğünüz, sevinçten havalara uçtuğunuz, utançtan yerin dibine girdiğiniz ya da ağlamaktan gözlerinizin çıktığı olmuştur mutlaka. Peki acaba burçlar hangi duygularını kontrol etmekte zorlanıyor?
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Koç:
Zodyakın ilk burcu olan Koç yeni doğuşun, ilklerin sembolüdür. Lakin içinde yatan ateş onun kolayca parlamasına ve yakıp kavurmasına neden olabilir. Koç burcunun kontrol edemediği duygusu öfkedir. Ufacık bir şeye çabucak sinirlenir. Tepesi attı mı sakinleştirmek de zordur Koç burcunu.
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Boğa:
İştahı ile herkesi şaşırtabilen Boğa aynı zamanda güzelliğe olan saplantısıyla da tanınır. Gördüğü güzel şeyler, sevdiği bütün tatlı insanlar ona ait olsun ister. Boğa burcunun kontrol edemediği duygu sahiplenmedir. İster bir eşya ister bir arkadaş ister bir sevgili olsun Boğa kendisine ait olanı sonsuze dek saklamak ister.
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İkizler:
Kararsızlığıyla ünlendiği kadar ne yazık ki bilgi açlığı ile ünlenememiştir İkizler. Yeni şeyler öğrenmeye bayılır bunun yanında öğrendiklerini anlatmaya da bayılır ki bu konuda oldukça başarılıdır. İkizler burcunun kontrol edemediği duygu meraktır. Dünyada ne kadar sorulmuş soru varsa hepsinin cevabını öğrenmek ister.
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Yengeç:
Burçların en anacı Yengeç’in dünya üzerinde sevemeyeceği herhangi bir şey yok gibidir. Hayatında olan herkesi her şeyi bitmeyen bir aşk ile sever Yengeç. Kontrol edemediği duygu ise şefkattir. Öyle ki şefkatinden ne aşklar eskitmiştir.
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Aslan:
Dışardan vahşi ve ulaşılmaz görünse de aslında sıcacık bir kalbi vardır Aslan’ın. Fakat neyleyelim ki egosu onun için çok değerlidir. Bu nedenle gurur kontrol edemediğitek duygusudur. Gururunu inciteni affetmez. Zayıf noktalarını kimseye söylemez, kimseden yardım istemez.
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Başak:
Mükkemmeliyetçilik ve idealizm bir araya gelerek Başak burcunu oluşturmuş sanki. Her şey harika olsun, hiçbir şey ters gitmesin ister. Bu da onun her şeyi mükemmel hale getirmek için çok çabalamasına neden olur. Bu yüzden Başak burcunun kontrolsüz duygusu kaygıdır.
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Terazi:
Çevresine ışık saçan, güler yüzlü tatlı Terazi burcu adalet duygusuyla ünlenmiştir. Çevresinde insanların olmasını çok sever bu nedenle kalabalık arkadaş gruplarına sahiptir. Lakin kontrol edemediği duygu yalnızlıktır. Bazen hiç anlaşılamadığını düşünür ve kendini çok yanlız hisseder. Bu da Terazi burcunun kolayca umutsuzluğa kapılmasına neden olabilir.
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Akrep:
Sevdi mi tam seven sildi mi bir kalemde silen burç Akrep, hem tutkulu hem şehvetlidir. O kadar tutkulu sever ki anneniz bile okşasa bağrı taş olur. Yani Akrep burcunun kontol edemediği duygu kıskançlıktır. Etrafınızda size sahip olan tek kişi o olmak ister.
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Yay:
Özgürlüğüne düşkün, gezmeyi tozmayı seven Yay, aynı zamanda çok da enerjiktir. Bu enerji yalnızca yaşamasına yetmez aynı zamanda yeni yerler keşfetmelidir. Hal böyle olunca Yay burcu heyecanını asla kontrol edemez. Engel tehlike tanımaz, ekstrem sporlarının bir numarasıdır. Heyecan nerede Yay oradadır.
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Oğlak:
İyi yönetici yetenekleriyle donatılmış olan Oğlak burcu, aslında duygularını kontrol etmekte en başarılı olan burçtur lakin biri hariç. Gözü hep yüksektedir. Sürekli daha başarılı olmayı ve yükselmeyi düşler. Bu nedenle Oğlak burcunun kontrol edemediği duygu hırstır. Fakat fazlası bünyeye zarardır. Hırsından gözü dönerse hem kendine hem de sevdiklerine zarar verebilir.
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Kova:
Çok düşünen, akılcı ve pratik zekalı olan Kova burcu bazen kurulu düzene karşı olumsuz şeyler hissedebilir. Hatta o kurulu düzenin değişmesi için elinden geleni yapabilir. Kova burcunun kontrolsüz duygusu isyandır. Adaletsizliğe ve mağduriyete tahammülü yoktur. Öyle durumlarla karşılaştığında önünde duracak kimse de yoktur.
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Balık:
Aslında burçların en duygusalı olarak ne kadar da kontrolsüz duygular yaşadığını bilir Balık. Fakat o öyle sevgi doludur ki sokakta kedi görse gözü dolar. Kimsesiz köpeklerle sohbet eder. Herkese yardım etmek için elinden geleni yapar. Merhamet duygusu Balık için kontrol edilemezdir.