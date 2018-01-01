Burçların kontrol edemediği duygular

Başak:



Mükkemmeliyetçilik ve idealizm bir araya gelerek Başak burcunu oluşturmuş sanki. Her şey harika olsun, hiçbir şey ters gitmesin ister. Bu da onun her şeyi mükemmel hale getirmek için çok çabalamasına neden olur. Bu yüzden Başak burcunun kontrolsüz duygusu kaygıdır.