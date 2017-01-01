İçtiğiniz kahvenin içinde ne olduğunu biliyor musunuz?

Macchiato: “Karamel macchiato” olarak da bilinse de bu isim çok da doğru değil aslında. Gerçek bir macchiato için bir ‘shot’ espresso üzerine bir top kadar süt köpüğü konur. Çok büyük bardaklarda içilmez. Macchiato’nun fincan boyutu yumruğunuz kadar olmalıdır.