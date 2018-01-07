İşte KKTC'nin yeni 50 milletvekili
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7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Erken Genel Seçim’de kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te görev yapacak olan milletvekilleri ve özgeçmişleri şöyle:
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Hüseyin Özgürgün
Hüseyin Özgürgün 1965 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 31 Ağustos 2013 tarihinde yapılan UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçildi.
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Olgun Amcaoğlu
1966 yılında Gönyeli’de dünyaya geldi. 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı, 2016 yılında Başbakanlık Müsteşarı olmuştur. Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.
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Zeki Çeler
4 Mart 1981 yılında Girne’de doğdu. 2013 Erken Genel Seçimlerinden itibaren de TDP Girne Milletvekilliği görevini yürütmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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Prof.Dr.Erhan Arıklı
1962 yılında Kars’ın Ardahan ilçesinde doğdu. 1997 yılında Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “KKTC’de küçük ölçekli işyerlerinin İşletmeleri” tezi ile ikinci yüksek lisansını tamamladı.
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Dt. Ünal Üstel
Baf’ın Yeşilova Köyü’nde dünyaya geldi. 2009 yılında yapılan genel seçimlerde Girne bölgesinden 1.ci sırada seçimi kazanarak Meclise giren Üstel, 2011-2013 yılları arasında TURİZM , ÇEVRE ve KÜLTÜR Bakanlığı görevinde bulundu. İngilizce bilen Üstel, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Dr. Özdemir Berova
1968 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. 2013 yılı Erken Genel Seçimlerinde Girne Milletvekili seçildi. KKTC Cumhuriyet Meclisi İdare Amirliği, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.
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Fikri Ataoğlu
1964 yılında Avtepe'de doğdu. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. İngilizce ve Rumca bilen Ataoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Armağan Candan
1975’te Girne’de doğdu. Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Parlamentosu’nda temsil etti. CTP MYK Üyesi ve Dış İlişkiler Sekreteridir. Üniversitedeyken ÜTK Başkanlığı da yapan Armağan Candan, çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir.
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Hasan Büyükoğlu
1996 yılında işe girdiği Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında bugünlerde Güzelyurt Bölgesinde “Kısım Amiri” olarak görev yapmaktadır. Güzelyurt Master Futbol Derneği kurucu üyesi ve oyuncusu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Erek Çağatay
1974 yılında Limasol’da dünyaya gelmiştir. 15 Haziran 2013-31 Kasım 2017 tarihlerinde KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nda Konsolos olarak görev yaptı. İyi derece de İngilizce bilen Erek Çağatay, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Zorlu Töre
1956 yılında Akhisar, Larnaka’da doğdu. Kısa süreli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. Rumca ve İngilizce bilmekte, Evli ve beş çocuk babasıdır.
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Erkut Şahali
1973’te Limasol’da doğdu. 2013-2016 döneminde Mağusa İlçe Başkanlığı’nı üstlendi. 2013’te milletvekili seçildi. 2015-2016 Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olarak kabinede görev aldı. MYK’da halen Örgüt Sekreteri olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Cemal Gürsel Özyiğit
1960’ta Dağyolu (Fota)’da doğdu. 2011 yılında Lefkoşa İlçe Başkanlığı yaptı. Şubat 2012’den, Kasım 2013’e kadar Parti Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 17 Kasım 2013’te yapılan TDP 4. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Serdar Denktaş
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğludur. Cardiff’te Türk Öğrenci Derneği'ni kurdu ve 20 Haziran 1990 ile 15 Mayıs 1992 tarihlerinde İçişleri, Köyişleri ve Çevre Bakanlığı yaptı. 2001-2003 yılları arasında Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinde bulundu. Aralık 2002'den beri Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.
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Doğuş Derya
1978’de Lefkoşa’da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti’ne bağlı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi Üyesi’dir.
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Dursun Oğuz
1975 yılında KKTC’ye gelerek Aygün köyüne yerleşti. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili olup, halen “Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği”, “Grup Başkan Vekilliği” ve “Meclis Divan Kâtipliği” görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kudret Özersay
Kıbrıslı Türk müzakereci, Kudret Özersay Nisan 2015’te yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak katıldı ve %21’in üzerinde bir oy aldı.
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Tufan Erhürman
1970’te Lefkoşa’da doğdu. 2014 yılında hukuk doçenti oldu. 2015 – 2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığına seçildi.
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Özdil Nami
1967’de Londra’da doğdu. 2. ve 4. Cumhurbaşkanları dönemlerinde Kıbrıs Türk tarafı Müzakerecisi oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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Hasan Taçoy
Hasan Taçoy, 1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. Şubat 1999 ile Mayıs 2009 yılları arasında UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Dr. Ali Pilli
1955’te Baf’a bağlı Falya (Gökçebel) köyünde doğdu. Türkiye’de çeşitli sağlık birimlerinde, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Sağlık Merkezi’nde iç hastalıkları uzmanı, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise sorumlu hekim olarak görev yaptı. 2013 yılında yapılan genel seçimlerde UBP’den milletvekili olarak seçildi ve halen bu görevi sürdürmektedir. Pilli evli ve bir çocuk babasıdır.
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Fikri Toros
1962’de Lefkoşa’da doğdu. Türkiye, İslam Ülkeleri ve Avrupa Birliği kurumları nezdinde iş dünyası ve toplum adına geniş ilişki ağı kurdu. İngilizce bilmektedir. İki çocuk babasıdır.
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Sıla Usar İncirli
1972’de Lefkoşa’da doğdu Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Evli ve bir çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.
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Fazilet Özdenefe
1980’de Lefkoşa’da doğdu. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanlığı ve Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Üyeliği dahil olmak üzere Meclis’te çeşitli komitelerde görev aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Bir çocuk annesidir.
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Av. Oğuzhan Hasipoğlu
1974 yılında Gazimağusa’da Doğdu. Girne barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmakta olup, Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Koral Çağman
30 Ekim 1959 Lefkoşada doğdu. 1993 yılından beri Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Şubat 2011 tarihinden itibaren de Yakın Doğu Üniversitesi'nde part time olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası.
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Biray Hamzaoğulları
1962’de Erenköy’de doğdu. 2013 tarihinde CTP İskele milletvekili olarak seçildi. Halen milletvekilliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Rumca bilmektedir.
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Dr. Hasan Topal
Dr. Hasan Topal, 1957 yılında Vadili’de doğdu. Araştırmaları sonucu bulduğu eski resimleri düzenleyerek kendisine arşiv oluşturmaktadır. İngilizce ve Rumca bilmekte olup iki çocuk babasıdır.
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Av. Yasemin Öztürk
1974 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Yoğun iş temposuna karşın ikinci bir üniversite eğitimine de başlayan Öztürk, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü son sınıf öğrencisidir. Öztürk evli ve 2 çocuk annesidir.
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Ersin Tatar
1960 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. Medyaya özel bir ilgi duyan Ersin Tatar 1996 yılında KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”nin de kurucusudur.
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Jale Rogers
1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. Jale Refik Rogers İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Resmiye Canaltay
1961 yılında Gazimağusa’da doğdu. 2 dönem Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ( KITSAB) Başkanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.
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Menteş Gündüz
1961 yılında Limasol’da doğdu. 2009- 2013 yılları arasında Güzelyurt Kaymakamı olarak görev yaptı. Menteş Gündüz, 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Milletvekili seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilen Gündüz, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
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Kutlu Evren
1957 yılında Girne’de dünyaya geldi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev alan Evren, Evli ve iki çoçuk babasıdır.
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İzlem Gürçağ Altuğra
1972 yılında Limasol’da doğdu. Milletvekilliği görevinin yanında 2016 yılında Cumhuriyet Meclisi’nde Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görev yapan ve halen bu görevini sürdüren Altuğra Evli ve iki çocuk annesidir.
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Aytaç Çaluda
1968 Limasol’da doğdu. 2013 yılından itibaren müşavirdir. Evli ve iki çocuk babası olup Lefke ilçesine bağlı Yeşilyurt’ta ikamet etmektedir.
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Hamza Ersan Saner
1966 yılında Mağusa’da doğdu. 16 Nisan 2016’dan itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Saner Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Hüseyin Angolemli
1968-1981 yıllarında Mağusa Namık Kemal Lisesinde öğretmenlik yaptı.1981 yılında Milletvekili seçimlerine katılarak TKP Mağusa milletvekili seçildi. Partisi içinde Mağusa İlçe Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak görev yaptı. TDP milletvekilidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ayşegül Baybars
1981 yılında Mağusa’da doğdu. Kendi hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.
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Salahi Şahiner
1980’de Lefkoşa doğdu. Ülkede çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte mücadele verdi. Narenciye üretimi yapıyor. Doğancı’da yaşıyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
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Sunat Atun
1973 yılında Mağusa’da doğdu. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan Seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Nazım Çavuşoğlu
1965 yılında Topçuköy’de doğdu. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Tolga Atakan
24 Temmuz 1974 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Temiz Toplum Derneği ve KKTC Galatasaraylılar derneğinde yöneticilik yapmış olan Atakan evli ve bir çocuk babasıdır.
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Önder Sennaroğlu
1957 yılında Büyükkonuk’ta dünyaya geldi. 2015 yılında kurulan UBP-CTP Koalisyon Hükümeti’nde ise Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Dr. Faiz Sucuoğlu
Dr. Faiz Sucuoğlu 27 Ağustos 1961 yılında Baf’ın Poli kasabasında doğdu. KKTC’ye döndükten sonra askerlik hizmetini tamamlayan Dr. Sucuoğlu Lefkoşa’da açtığı kendi özel hastanesinde 20 yıl mesleğini icre etmiştir.
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Asım Akansoy
1967’de Mağusa’da doğdu. 2011 yılında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2013 yılında Mağusa Milletvekili seçildi. 2015-16 yılları arasında İçişleri ve Çalışma Bakanlığı yaptı. 1990 yılından bu yana Yenidüzen Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilir.
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Bertan Zaroğlu
Mimar 1982 Hatay Reyhanlı doğumludur. Doğu Akdeniz Ü. Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunudur. 2012 yılından bu yana Kıbrıs Türk Hatay Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Genel Başkanlığını yürütmüş ve halen kurucularından olduğu Yeniden Doğuş Partisi’nin de Genel Sekreteridir. Mimar, 2 Çocuk babasıdır.
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Teberrüken Uluçay
1966’da Mağusa’da doğdu. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü. 2013–2015 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen CTP MYK üyesi olup Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mesut Genç
23 Temmuz 1985 tarihinde Gazi Mağusa’da dünyaya geldi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bankacılık mesleğine yönelen Genç ülkemizde faaliyet gösteren bir bankada şube sorumluluğu görevindedir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yer alan Genç halen KKTC Karadeniz Kültür Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
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Gülşah Manavoğlu
1971 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir 7 yıldır İş Kadınlar Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Manavoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.