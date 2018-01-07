İşte KKTC'nin yeni 50 milletvekili

Teberrüken Uluçay



1966’da Mağusa’da doğdu. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü. 2013–2015 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen CTP MYK üyesi olup Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.