Kargalara bir daha aynı gözle bakmayacaksınız
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Kargalar… Hepimizin öyle ya da böyle bir şekilde aşina olduğu kara kuşlar. Kimileri çok zeki, kimileri işe yaramaz, kimileri ise mistik bir taraflarının olduğunu düşünmekte.Peki ya siz? Hiç onlar tarafından takip edildiğiniz, izlendiğiniz, hatta sesli olarak tacize uğradığınız zamanlar oldu mu? Yapılan bir anket toplumun en az yüzde kırkının kargalarla alakalı ilginç bir anısının olduğunu gösteriyor. Eğer sizde bu azınlık içindeyseniz, Washington Orman Kaynakları Fakültesi’nin yaptığı bu araştırma çok dikkatinizi çekecek;
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Washington Üniversitesi’nden John Marzluff ve ekibi kargalar üzerinde dönen şehir efsanelerinden esinlenerek, kargalar üzerinde bir deney yapmaya karar verdiler. Bu deneyde, Seattle kentinin çevresinde ayrı ayrı bölgelerde 15 kargayı bir tuzak aracılığıyla yakaladıktan sonra, kafeste mahsur kalan kargaları tehditkar hareketlerle korkuttular bu esnada yüzlerinde maske vardı. Kargaları bir süre korkuttuktan sonra, işaretleyerek tekrar doğaya saldılar. Ardından olanlar ise gerçekten ilginçti.
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Salınan karga güvenli bir mesafeye geçtikten sonra, maskeli araştırma görevlisine doğru yüksek bir tonda gaklamaya başladı. Bundan belli bir süre sonra, gerçekleşen bu deneye şahit olmayan diğer kargalar, araştırma görevlisi ile aralarında hiçbir sorun bulunmamasına rağmen, sadece diğer karganın yönlendirmesi ile aynı kişiyi gaklayarak taciz etmeye başladılar. Bu kargaların bilinmeyen bir dilde iletişim ağı olduğunu kanıtlamakta. Yani tek bir karganın size yeteri kadar kızması bir mahalle dolusu kargayı size düşman etmeye yetiyor. İşin kötüsü olay burda bitmiyor, aksine daha da ilginçleşiyor.
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Profesör Marzluff ve ekibi deneyin gerçekleşmesinden sonraki belli aralıklarla, kargaları korkuturken kullandıkları maskeleri takarak şehrin belli ve birbirinden alakasız bölgelerinde dolaşıyorlar. Ve görevli şehirde dolaşırken, birçok kez kargalar tarafından izleniyor! Hatta bazı durumlarda onların tacizine maruz kalıyor. İşin esas can alıcı kısmı ise deneyin başlangıcı üzerinden tam 5 yıl geçmiş olmasına rağmen Seattle şehrindeki bazı kargalar bu maskeyle dolaşan görevlileri gördükleri zaman dikkat kesilerek izliyor ve bakışla ve bazen sesle görevliyi taciz etmeye devam ediyor!
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Bunun, aslında normal insan yüzünden farklı gözüken maskeye karşı bir ilgi olabileceğini düşündüklerinden, deney yapıldığında takılan maskenin dışında değişik başka bir maske ile tekrar şehrin belli bölgelerinde dolaşmayı denediklerinde ise kargaların sanılandan çok daha zeki ve derin hafızalı yaratıklar oldukları tescilleniyor. Çünkü kargalar bu diğer maskeye karşı herhangi bir tepki vermiyor ya da ilgi göstermiyorlar. Bu farklı maskeyi takan görevli bu kez hiçbir izlenmeye veya tacize uğramadan park bölgelerinde yüzünde maske ile rahatça dolaşabiliyor.
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Yani sizi izlediğini düşündüğünüz bir karga varsa, büyük ihtimalle gerçekten izleniyorsunuz! Belki de geçmişte bilerek ya da bilmeyerek bir kargayı korkuttunuz veya zarar verdiniz. Ancak üzülmeyin, bu olayın iyi tarafı da var!
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Bir başka araştırma da ise bir grup kargaya ise iyi davranılarak yemek ikram edildiğinde, kargaların zamanla görevlilere karşı korumacı bir tavır sergilediği gözlendi. 4 hafta süreyle belli bir karga grubunu besleyen görevli açık bir ortamda başka bir görevliyle tartışıyor ve kavga ediyormuş gibi yaptığında beslediği kargaların havada uçarak adamın etrafında gakladığı ve görevliyi savunmaya çalıştığı görüldü. Yani kargalar düşman olduğu gibi iyi davrandığınızda sizi dost olarakta hatırlayabiliyorlar. Ne diyelim, bir kargaya bulaşmadan önce iki kere düşünün…