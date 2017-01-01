Kargalara bir daha aynı gözle bakmayacaksınız

Kargalar… Hepimizin öyle ya da böyle bir şekilde aşina olduğu kara kuşlar. Kimileri çok zeki, kimileri işe yaramaz, kimileri ise mistik bir taraflarının olduğunu düşünmekte.Peki ya siz? Hiç onlar tarafından takip edildiğiniz, izlendiğiniz, hatta sesli olarak tacize uğradığınız zamanlar oldu mu? Yapılan bir anket toplumun en az yüzde kırkının kargalarla alakalı ilginç bir anısının olduğunu gösteriyor. Eğer sizde bu azınlık içindeyseniz, Washington Orman Kaynakları Fakültesi’nin yaptığı bu araştırma çok dikkatinizi çekecek;