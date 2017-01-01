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Kendisiyle evlendi

Kendisiyle evlendi

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İtalya'da 40 yaşında bir kadın kendisiyle nikah kıyarak 'yalnız gelin' ünvanını kazandı.


Kendisiyle evlendi

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Kuzey İtalya'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı aldı.


Kendisiyle evlendi

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Toplam 10 bin Euro harcayan Mesi, gelinlik giyerek 70 davetli önünde bir dostuna nikahını kıydırdı.


Kendisiyle evlendi

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Tek başına nikah şekeri dağıtan, pasta kesen, düğün yemeği veren Laura Mesi çarpıcı gelinliği ve çiçeği ile dikkat çekti.


Kendisiyle evlendi

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Kendi kendisiyle evlenen İtalyan kadın daha sonra yine tek başına balayına çıktı.


Kendisiyle evlendi

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Kendisiyle evlendi

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Mesi tek nikahı için "Bu yaşıma geldim hala Mavi Prensimi bulamadım. Çaresiz kalınca kendimle evlenme kararı aldım. Bunun için de bir düğün yapmam gerekiyordu. Her şeyi yasal nikaha göre düzenledim. Nedimelerim bile oldu. Şimdi evlilik müessesinde kendi kendimden sorumluyum ve çok mutluyum" diye konuştu.


Kendisiyle evlendi

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Kendisiyle evlendi

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