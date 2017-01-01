Kendisiyle evlendi

Mesi tek nikahı için "Bu yaşıma geldim hala Mavi Prensimi bulamadım. Çaresiz kalınca kendimle evlenme kararı aldım. Bunun için de bir düğün yapmam gerekiyordu. Her şeyi yasal nikaha göre düzenledim. Nedimelerim bile oldu. Şimdi evlilik müessesinde kendi kendimden sorumluyum ve çok mutluyum" diye konuştu.