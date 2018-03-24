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Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız? Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir. Peki günde ne kadar su içmeniz gerekiyor. İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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9 kilo: 0.25 litre - 18 kilo: 0.5 litre
27 kilo: 0.75 litre - 36 kilo: 1 litre
45 kilo: 1.25 litre - 54 kilo: 1.5 litre


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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63 kilo: 1.75 litre - 72 kilo: 2 litre
81 kilo: 2.25 litre - 90 kilo: 2.5 litre
99 kilo: 2.75 litre - 108 kilo: 3 litre
117 kilo: 3.25 litre


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise şunlardır;
-Susuzluk hissi
-Ağız kuruluğu
-Yorgunluk
-Endişe ve hassasiyet
-Koyu sarı idrar
-Cilt kuruluğu


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise;
-Aşırı susuzluk hissi
-Hızlı kalp atışı
-Bilinç kaybı
-Hızlı nefes alıp verme
-Boş boş bakma


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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-Düşük tansiyon
-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar
-Şiddetli baş dönmesi
-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi
-Sıcak havalarda bile terlememek


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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-Kabızlık
-Baş dönmesi
-Baş ağrısı
-Ağız kokusu
-Tatlı isteği
-Kas krampları


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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İnsan vücudunun yüzde 60-80'i sudur. Yeterince su içmediğinizde ise;
Kanınızdan yüzde 8'e kadar su eksilir. Bu, damarlarınızın daralmasına, kanın pıhtılaşmasına ve yüksek tansiyona neden olur. Kalp krizi ve inme riskini artırır. Hücreler arası boşluktan yüzde 26'ya kadar su eksilir.


Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı

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Bu, asit seviyesinde artışa, guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Hücrelerinizden yüzde 66'ya kadar su eksilir. Bu da, yüksek kolesterol, zayıf metabolizma ve erken yaşlanmaya neden olur. Susuz kalan hücreler yağı etkili bir şekilde yakamaz. Bu durumda obezite kaçınılmaz olur.


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