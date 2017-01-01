Kuzey Kıbrıs’ın ilk 7 yıldızlı hoteli hizmette

2017 yılının son ayında kapılarını misafirlerine açan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kıbrıs’ta ilk 7 yıldızlı butik konsept anlayışı ile KKTC turizmine önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdi. Misafirlerinden çok olumlu dönüşler alan otel, bu doğrultuda Kıbrıs’ta ilk olarak anılacak olan 7 yıldız konseptindeki Girne merkezli Hotel Les Ambassadeurs Premium Hotel’i 2018 yılında hizmete sunacak.