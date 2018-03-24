Metabolik sendrom belirtileri nelerdir?

Sorun sadece yalnız yemek yiyenleri değil, yalnız yaşayanları da ilgilendiriyor. O kitlenin de büyük bir çoğunluğu düzensiz ve sağlıksız besleniyor. Uzun, “Öğün atlıyor veya besin değerini dikkate almadan, canları ne isterse onu yiyip içiyorlar. Bir grup da dondurulmuş gıdaya konservelere, hazır gıdalara yöneliyor. Çünkü bunlar tek kişilik porsiyonlar halinde satın alınabiliyor. Isıtmak yeterli oluyor. Dolayısıyla bir kişi için dört kişilik ev yemeği hazırlamaya gerek kalmıyor. Böyle beslenenlerin büyük çoğunluğunu ise bekâr ve büyük şehirde yalnız yaşayan erkekler oluşturuyor. Son zamanlarda meselenin stres, uyku sorunları hatta yalnızlıkla ilgili olup olmadığı da incelenmeye başladı ve görülen o ki yalnız yemek yiyenlerde bu üçü de fazlasıyla yaygın!”