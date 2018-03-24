Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

Myanmar-Tayland sınırı yakınında dünyanın en uzun boyunlu kabilelerinin yaşadığı bir köyü ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat sonra ayrılma vakti gelmişti, botuna bindi ve geri dönüşe geçti. Geri dönerken köye karşı ani bir sevgi hissetti ve tüm yolu motorsikletle tekrar geri kat ederek sonraki 24 saati köyde geçirdi. Köylülerle birlikte yedi, konuştu, futbol oynadı, müzik dinledi, diğer köyleri dolaştı.