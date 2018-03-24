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Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Jacob Laukaitis, 2016 yılının son günlerinde Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ölümden döndü. Hastaneden çıktıktan sonra artık her gününü yaşamının son günü gibi yaşamaya karar verdi. İşte Laukaitis'in hayatını değiştirdiği an ve kendisinin tabiriyle hayatının en güzel zamanlarını yaşadığı 2017 yılından hatıraları...


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Jacob Laukaitis, 2016 yılı sonunda Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla ölümden döndü.

Maliyeti 10.000 doları geçen 4 saatlik bir plastik cerrahi operasyonu geçirdi.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Hastane yatağında yatarken bunun başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu fark etti: hayatın ne kadar kısa ve güzel olduğunu...


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Çocukluk hayali olan Everest Ana Kampı'na tırmanmayı gerçekleştirdi.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Jacob, Türkiye'de gezdiği Pamukkale Travertenleri fotoğrafının altına "Türk hamamlarının harika olduğunu biliyordum, sadece bu kadar sıra dışı güzellikte olduğunu bilmiyordum!" diye yazdı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Yeni Zelanda'da 43 metre yükselikten nehrin serin sularının içine bungee jumping atlayışı yaptı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Çin Seddi'nin insana hayranlık veren güzelliğine tanık oldu.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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İran'ın muhteşem çöllerinde gezdi.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Tazmanya'da 10 metre yükseklikten denize atladı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Myanmar-Tayland sınırı yakınında dünyanın en uzun boyunlu kabilelerinin yaşadığı bir köyü ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat sonra ayrılma vakti gelmişti, botuna bindi ve geri dönüşe geçti. Geri dönerken köye karşı ani bir sevgi hissetti ve tüm yolu motorsikletle tekrar geri kat ederek sonraki 24 saati köyde geçirdi. Köylülerle birlikte yedi, konuştu, futbol oynadı, müzik dinledi, diğer köyleri dolaştı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Yeni Zelanda'da uçaktan atlayarak nefes kesici gökyüzü dalışını (skydive) gerçekleştirdi.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Hindistan'da çılgın bir kar fırtınasında motorsiklet kullandı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Güney Kore'de bambu ormanları içinde kayboldu.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Tayvan'ın en yüksek konumu olan Yushan Milli Parkı zirvesine, 1 günde deniz seviyesinden 3952 metre yüksekliğe 25 km yürüyerek ulaştı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Dünyadaki Mars olan "Wadi Rum" çölünde 3 gün kamp yaptı.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Hindistan'da 0,13 dolara profesyonel, temiz bir traş oldu.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Yeni Zelanda'da inanılmaz gün batımlarına şahit oldu.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Mumbai'nin gecekondularında 5 gün geçirdi.


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Güney Kore'de harika mısır içecekleri içti


Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

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Her gününü hayatındaki son günüymüşcesine yaşadı.


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