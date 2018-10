Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?

Güçlü kemikler için kolajen ve antioksidan etkisi yüksek olan havuç, her gün bir adet çiğ olarak tüketilebilir. Yoğun A ve K vitamini içeren havuç, osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı önemli rol oynar. Yüksek C vitamininin yanı sıra magnezyum, potasyum içeriği ile zengin vitamin ve mineral kaynağı portakal ise; kırılmalara karşı kemikleri güçlendirir. C vitamini etkisi ile portakal, aynı zamanda kemik çatlaklarının onarılmasında da yardımcı olur.