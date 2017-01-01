Sosyal medyada organize olup şato satın aldılar
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Sosyal medyada organize olan yaklaşık 6500 kişi 500 bin euroya yıkılmış bir şato satın aldı.
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Sosyal medya kimi zaman spekülasyonlar ve yalan haberler ile alınsa da birbirini tanımayan insanların örgütlenmesi için muazzam bir platform olduğunu gözler önüne serdi.
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Fransa'da meydana gelen olay bu durumun son zamanlardaki en iyi örneğini oluşturuyor.
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Ülkenin Trois-Moutiere'de kentinde bulunan Mothe-Chandeniers Şatosu, her biri en az 51 Euro veren 6 bin 500 kişi tarafından 500 bin Euro karşılığında satın alındı.
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Sosyal medyada organize olan yaklaşık 6500 kişi 500 bin euroya yıkılmış bir şato satın aldı.
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Grubun şimdiki hedefi ise yıkılmış durumdaki şatoyu restore etmek.
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Şato, bağışlar 1 milyon Euro'yu bulduğunda restore edilecek.
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Habere konu olan şato oldukça eski bir tarihe sahip.
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Fransa'daki Mothe-Chandeniers Şatosu Ortaçağ'da yaşanan savaşlar sırasında İngiltere tarafından iki kez ele geçirilmişti.
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Şato Fransız Devrimi esnasında iki kez yağmalanmıştı.
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Bu tarihten sonra şato terk edilmişti.
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Şato daha sonra 1809'da zengin bir Parisli işadamı olan Francois Hennecart tarafından satın alındı ve restore edildi.
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Şato 1932'deki yangın sonucu ise kullanılamaz hale geldi.