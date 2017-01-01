Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!
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Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki genç adam, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kol kaslarına sahip oldu ama bu sevdası onu ölüme bile götürebilecek tehlikeye sahip!
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Rusya’da yaşayan henüz 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kas yapmak uğruna ölümü göze almış durumda. Sporla elde edemeyeceği kocaman kol kasları için vücuduna kimyasallar enjekte etti.
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Rus adamın vücuduna enjekte ettiği kimyasallar, onu ölüme bile götürebilir. Gel gelelim ki Kirill’in bu durum umurunda bile değil.
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Temel Reis benzeri kol kasları yapan Kirill Tereshin, vücudunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Kirill Tereshin, kaslarıyla vücut geliştirme rekoru kırmak istiyor. Ordudaki görevini bırakan Kirill, kol kaslarını öldürücü kimyasallarla 10 günde elde ettiğini belirtiyor.
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Vücuduna kimyasalları enjekte ettiğinde neler yaşadığını şu sözlerle anlatıyor: “40 derece ateş ile yatakta yatıyordum. Öleceğimi sandım ama sonra iyileşmeye başladım.”
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Kirill’in kolları mosmor durumda ve derisinde çatlaklar rahatça görülebiliyor.
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Kocaman kaslı görüntüsüne rağmen kollarında kasların verdiği güçten eser yok. Yani kaslar sadece görüntüden ibaret.
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Uzmanlar, Kirill’in kollarına enjekte ettiği kimyasalların sinir hasarı, pulmoner emboli (Vücudun bir yerinde oluşan pıhtının kan ile akciğere taşınması), sert nodül, enfeksiyon, inme, kist ve ülsere neden olabileceği konusunda uyarıyorlar.