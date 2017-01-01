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Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki genç adam, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kol kaslarına sahip oldu ama bu sevdası onu ölüme bile götürebilecek tehlikeye sahip!


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Rusya’da yaşayan henüz 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kas yapmak uğruna ölümü göze almış durumda. Sporla elde edemeyeceği kocaman kol kasları için vücuduna kimyasallar enjekte etti.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Rus adamın vücuduna enjekte ettiği kimyasallar, onu ölüme bile götürebilir. Gel gelelim ki Kirill’in bu durum umurunda bile değil.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Temel Reis benzeri kol kasları yapan Kirill Tereshin, vücudunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyor.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Kirill Tereshin, kaslarıyla vücut geliştirme rekoru kırmak istiyor. Ordudaki görevini bırakan Kirill, kol kaslarını öldürücü kimyasallarla 10 günde elde ettiğini belirtiyor.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Vücuduna kimyasalları enjekte ettiğinde neler yaşadığını şu sözlerle anlatıyor: “40 derece ateş ile yatakta yatıyordum. Öleceğimi sandım ama sonra iyileşmeye başladım.”


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Kirill’in kolları mosmor durumda ve derisinde çatlaklar rahatça görülebiliyor.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Kocaman kaslı görüntüsüne rağmen kollarında kasların verdiği güçten eser yok. Yani kaslar sadece görüntüden ibaret.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Uzmanlar, Kirill’in kollarına enjekte ettiği kimyasalların sinir hasarı, pulmoner emboli (Vücudun bir yerinde oluşan pıhtının kan ile akciğere taşınması), sert nodül, enfeksiyon, inme, kist ve ülsere neden olabileceği konusunda uyarıyorlar.


Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

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