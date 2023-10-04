Bunlar da ilginizi çekebilir

Mumyalama sürecini izlemek isteyen cenaze evi devletten özel izin alarak, Willie'yi defnetmek yerine sergiye koydu. Yerel yetkililer, teknoloji ve tarihi belgelerin yardımıyla niyahet mumyanın gerçek kimliğini tespit edebildiklerini söylüyor. Mumya 7 Ekim'de bölgedeki mezarlığa defnedildiğinde, gerçek ismi ilk kez mezar taşında yer alacak.

Tutuklandığında yetkililere sahte bir isim verdiğinden akrabalarına da ulaşılamadı.

Mahkum, 19 kasım 1895'te öldüğünde, cenazeleri saklamak için deneysel bir yöntemle morg görevlisince yanlışıkla mumyalandı.

Ülkedeki en eski mumyalardan olan Taş adam Willie'nin hırsızlık suçundan girdiği hapiste böbrek yetmezliğinden öldüğü biliniyor.

Etkinlikler, kentin 275'inci kuruluş yıl dönümünün bir parçasıydı.

"Taş adam Willie" için öncesinde, 100 yıldan fazla süredir sergilendiği Reading şehrinde bir geçit töreni düzenlendi.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti, 128 yıl gecikmeli bir cenaze törenine hazırlanıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.