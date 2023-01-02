Gündem Kıbrıs Gazetesi - Kıbrıs Haber

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Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması

Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması

2 kadın hayatını kaybetti! 2 ani ölüm...

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Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu

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Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak

Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz

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Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor

Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor

Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor

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"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”

Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor

Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor

Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekti

Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekti

Avcı: Alkollü sürüş, sadece polisin denetlemeleri ile önlenemez

Avcı: Alkollü sürüş, sadece polisin denetlemeleri ile önlenemez

Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız

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Özersay: Bedel ödemek pahasına ilkeli bir duruş sergiledik

Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'

'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'

Açık artırmada rekor: Nadir saat 5.8 milyon dolara alıcı buldu

Açık artırmada rekor: Nadir saat 5.8 milyon dolara alıcı buldu

Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması

Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması

Naci Görür'den yeni uyarı!

Naci Görür'den yeni uyarı!

Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı

Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı

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KKTC’yi bırak Araç Kayıt Dairesi’ne bak!

KKTC’yi bırak Araç Kayıt Dairesi’ne bak!

Ankara’yı Hedef Göstermek…

Ankara’yı Hedef Göstermek…

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Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak

Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
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Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?
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Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü
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Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
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Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira
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Orduya 32 bin 62 personel alınacak
Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden
Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden
KKTC’de böbrek nakli yapılan hasta sayısı 57’ye ulaştı
KKTC’de böbrek nakli yapılan hasta sayısı 57’ye ulaştı
Mandalinayı sakın bu şekilde yemeyin! Apandisit riski oluşturuyor
Mandalinayı sakın bu şekilde yemeyin! Apandisit riski oluşturuyor
Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi
Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi
Apple, Kıbrıslı geliştirici Apella Games ile ticari marka savaşını kaybetti!

Apple, Kıbrıslı geliştirici Apella Games ile ticari marka savaşını kaybetti!
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James Webb Uzay Teleskobu ötegezegende toz fırtınası tespit etti
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WhatsApp'a 'Belki' özelliği: Artık gruplardaki bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz
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Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı
Beşiktaş'ın borcunda büyük artış açıklandı!
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Futbolu bırakmıştı... Servetini açıkladılar...
Futbolu bırakmıştı... Servetini açıkladılar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Mesut Özil, futbola veda etti
Mesut Özil, futbola veda etti
Ajda Pekkan "deprem fırsatçısı" suçlamalarına ateş püskürdü

Ajda Pekkan "deprem fırsatçısı" suçlamalarına ateş püskürdü
Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?

Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?

 Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden

Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden
6 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!

6 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!

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AVM'de 25 liraya VIP tuvalet
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16:57
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16:17
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16:12
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
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15:58
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
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Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu

Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu
Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz

Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz
Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira
Naci Görür'den yeni uyarı!

Naci Görür'den yeni uyarı!
Orduya 32 bin 62 personel alınacak

Orduya 32 bin 62 personel alınacak
AVM'de 25 liraya VIP tuvalet

AVM'de 25 liraya VIP tuvalet
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Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı

Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü
4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Almanya, Kovid-19 aşısı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Almanya, Kovid-19 aşısı mağdurlarına tazminat ödeyecek
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi

Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı

AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı
Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu
TÜRKİYE

Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu

Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak
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Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak

Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz
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Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz

Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
KIBRIS

Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor

Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor
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Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor

"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
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"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”

Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira
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Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor
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Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekti
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Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekti

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Avcı: Alkollü sürüş, sadece polisin denetlemeleri ile önlenemez

Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız
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Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız

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Özersay: Bedel ödemek pahasına ilkeli bir duruş sergiledik

Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
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Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'
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'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'

Açık artırmada rekor: Nadir saat 5.8 milyon dolara alıcı buldu
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Açık artırmada rekor: Nadir saat 5.8 milyon dolara alıcı buldu

Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması
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Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması

Naci Görür'den yeni uyarı!
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Naci Görür'den yeni uyarı!

Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı
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Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı

Orduya 32 bin 62 personel alınacak
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Orduya 32 bin 62 personel alınacak

Ajda Pekkan "deprem fırsatçısı" suçlamalarına ateş püskürdü
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Ajda Pekkan "deprem fırsatçısı" suçlamalarına ateş püskürdü

Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?
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Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?

Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden
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Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden

6 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!
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6 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!

AVM'de 25 liraya VIP tuvalet
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AVM'de 25 liraya VIP tuvalet

2 kadın hayatını kaybetti! 2 ani ölüm...
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2 kadın hayatını kaybetti! 2 ani ölüm...

Lefkoşa'da 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi
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Lefkoşa'da 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü
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ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü

4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
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4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...
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Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...

Meclis toplanacak... Gündemde 'Deprem Yasası' var...
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Meclis toplanacak... Gündemde 'Deprem Yasası' var...

Saatlerinizi ileriye aldınız mı?
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Şampiyon Melekler Takımı unutulmadı…
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Şampiyon Melekler Takımı unutulmadı…

Almanya, Kovid-19 aşısı mağdurlarına tazminat ödeyecek
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Almanya, Kovid-19 aşısı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
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Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü

Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı
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Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı

CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı Çise Mevlit oldu
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CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı Çise Mevlit oldu

Pınarbaşı’nda kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Pınarbaşı’nda kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Savaşan’dan maaş kesintisini de içeren yasa önerisine ilişkin açıklama
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Savaşan’dan maaş kesintisini de içeren yasa önerisine ilişkin açıklama

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yağışa rağmen sürdürüldü
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Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yağışa rağmen sürdürüldü

Yerli muz raflarda yerini aldı
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Yerli muz raflarda yerini aldı

THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
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THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi

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Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi

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AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı

Apple, Kıbrıslı geliştirici Apella Games ile ticari marka savaşını kaybetti!
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Apple, Kıbrıslı geliştirici Apella Games ile ticari marka savaşını kaybetti!

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