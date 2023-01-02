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Gündem Kıbrıs Gazetesi - Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?
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Aytuğ Türkkan
Vatandaşa verdiğin sadaka maaş elektriğine mi? suyuna mı? marketine mi? olmayan sağlığa mı? içler acısı eğitime mi?
Karakuş
Ankara’yı Hedef Göstermek…
Çiğdem Aydın
MELEKLER TAKIMI, KILIÇDAROĞLU VE OY DEVŞİRME…
Bahar Sancar
Kadınlar, Halkın En Fedekâr, Çalışkan ve Üretken Bireyleridir
Duygu Zengin
Nefes almaya utandığın günler olur...
Gizem Özgeç
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Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
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Bahar Sancar'ın Konuğu Cumhurbaşkanı STK İletişim Koordinatörü Latif Akça
1
KIBRIS
Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?
2
EKONOMİ
Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira
3
KIBRIS
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
4
KIBRIS
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
5
KIBRIS
Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor
6
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz
17:06
Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu
16:57
Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak
16:17
Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz
16:12
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
16:07
Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor
15:58
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
TÜRKİYE
Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu
Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz
Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira
Naci Görür'den yeni uyarı!
Orduya 32 bin 62 personel alınacak
AVM'de 25 liraya VIP tuvalet
DÜNYA
Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü
4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Almanya, Kovid-19 aşısı mağdurlarına tazminat ödeyecek
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı
TÜRKİYE
Sinan Oğan 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu
KIBRIS
Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Atama sorununu çözeceğiz
KIBRIS
Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi İngiltere’de Göreve Başlıyor
KIBRIS
Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor
KIBRIS
"Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende”
KIBRIS
Meteoroloji Dairesi açıkladı. Hava nasıl olacak?
EKONOMİ
Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira
RUM BASINI
Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor
MAGAZİN
Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekti
KIBRIS
Avcı: Alkollü sürüş, sadece polisin denetlemeleri ile önlenemez
RUM BASINI
Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız
KIBRIS
Özersay: Bedel ödemek pahasına ilkeli bir duruş sergiledik
KIBRIS
Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
YAŞAM
'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'
MAGAZİN
Açık artırmada rekor: Nadir saat 5.8 milyon dolara alıcı buldu
KIBRIS
Aort damarı yırtıldı! Polisten ani ölüm açıklaması
TÜRKİYE
Naci Görür'den yeni uyarı!
DÜNYA
Covid-19 aşısı kararı: Yan etki görenlere emekli maaşı
TÜRKİYE
Orduya 32 bin 62 personel alınacak
MAGAZİN
Ajda Pekkan "deprem fırsatçısı" suçlamalarına ateş püskürdü
MAGAZİN
Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?
SAĞLIK
Prof. Dr. Nedime Serakıncı: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden
YAŞAM
6 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!
TÜRKİYE
AVM'de 25 liraya VIP tuvalet
KIBRIS
2 kadın hayatını kaybetti! 2 ani ölüm...
KIBRIS
Lefkoşa'da 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi
DÜNYA
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü
DÜNYA
4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
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Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...
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Meclis toplanacak... Gündemde 'Deprem Yasası' var...
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Saatlerinizi ileriye aldınız mı?
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Şampiyon Melekler Takımı unutulmadı…
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Almanya, Kovid-19 aşısı mağdurlarına tazminat ödeyecek
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Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
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Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı
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CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı Çise Mevlit oldu
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Pınarbaşı’nda kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Savaşan’dan maaş kesintisini de içeren yasa önerisine ilişkin açıklama
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Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yağışa rağmen sürdürüldü
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Yerli muz raflarda yerini aldı
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THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
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Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
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AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı
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Apple, Kıbrıslı geliştirici Apella Games ile ticari marka savaşını kaybetti!
Vefatlar
Baş Sağlığı
Vefat:
02.01.2023
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