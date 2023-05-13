Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir sahilde oturduğu sırada köpek balığının saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Ella Reed isimli genç kız kabus dolu anlarından bahsetti. Suyun sığ olduğu bir anda oturduğunu ifade eden Reed, “Yan tarafımda şiddetli bir ağrı hissettim. Baktığımda yaklaşık 1.5 metre boyunda bir köpek balığı ile göz göze geldik. Köpek balığı çok güçlüydü. Ona yumruk atmaya çalıştım” dedi.

“TAMAMEN KANLA KAPLIYDI”

Olay anında Reed’in yanında olduğunu ifade eden annesi, “Çığlık seslerini duyup onun olduğu bölüme doğru baktım. Bu çılgıncaydı. Tamamen kanla kaplıydı ve ne olduğunu uzun bir süre anlayamadım. Korkudan titriyordu” dedi.