Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre teneffüs sırasında bir grup öğrenci, bankta oturan Kongolu öğrencinin yanına giderek oturduğu banktan kalkmasını istedi. İstekleri reddedilince “zenci git” diye bağırarak Kongolu öğrencinin üzerine çantalarını ve çöp kutularını attılar. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada yayınlanan olay sırasında bir öğretmenin saldırıya şahit olmasına rağmen müdahale etmediği görüldü.

Gazeteye göre Larnaka Orta Eğitim Aile Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Kostas Kosta son dönemde okuldaki aynı grup tarafından yapılan ırkçı şiddet saldırılarında artış görüldüğüne dikkat çekti. Durumun, okuldaki aşırı nüfustan kaynaklandığı görüşünü ortaya koyarak 400 kişi kapasiteli okulda 623 öğrenci bulunduğunu söyledi.