Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Polisi İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi’nin ilgilendiği vakada çiftlik sahibi Rum, 14’ü Hindu, biri Macar 15 çalışanını haftada yedi gün ve gece-gündüz çalıştırmakla, seyahat belgelerine ve ücretlerine el koymakla ve aşırı uygunsuz şartlarda barındırmakla suçlanıyor.

Çiftçi Rum’un 45 yaşındaki Hindu çalışanı da daha genç yaştaki işçileri, daha iyi yaşam şartları karşılığında çiftlik sahibi hakkında şikayette bulunmamaya ikna etme ve yargı prosedürüne müdahale ile suçlanıyor.

Gazete işçilerin Güney’e, çalışmak üzere yasal yollardan giriş yapmış olmalarına karşın bir buçuk ay boyunca çok kötü barınma koşulları altında, haftada 7 gün gece-gündüz çalışmaya zorlandıkları, ek mesai ücreti almamaları dışında maaşlarına ve seyahat belgelerine el konulduğundan şikayet ettiklerini yazdı.

Şubat ayında ortaya çıkarılan vakanın Larnaka-Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğine işaret eden gazete çiftlik sahibinin, insan ticaretinden sabıkalı olduğuna dikkat çekti.