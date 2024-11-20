Olay sonucunda yaralanan ve hastaneye kaldırılan gençlerden birinin durumunun doktorlar tarafından kritik olarak addedildiğini yazan Politis gazetesi, Lefkoşa Rum kesimindeki bir parkta meydana gelen olayda 24 ve 16 yaşlarındaki iki gencin parkta oturdukları esnada kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradıklarını kaydetti.

Elde edinilen ilk bilgilerin akabinde Rum polisinin 17 yaşındaki bir Suriyeli genç aleyhinde tutuklama emri çıkardığını kaydeden gazete, Rum polisinin “Mohamad Ali Hassan Suleiman” isimli 17 yaşındaki Suriyelinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek bilgi istediğini ekledi.