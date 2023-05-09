Bugünkü Rum gazetelerinin tümüne manşet olan bu konu, büyük tepkilere yol açtı. Haberi, “Hristodulidis Fırtına Biçiyor” başlığıyla aktaran Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yoğun tepkiler üzerine açıklama yaparak, hiçbir şeyin yasal çerçeve dışında yapılmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, 2019 yılının Mart ayında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre danışman olarak atanacak kişilerin 21 yaşını doldurmuş ve üniversite diploması bulunuyor olmasının şart koşulduğunu; ancak bazı hükümet yetkililerinin, söz konusu kararın Kasım ayında değiştirildiğinden ve yapılan atamanın yasal olduğundan bahsettiğini kaydetti.

Haberde, Sayıştay Odisseas Mihailidis’in de bu atamaya karşı çıktığı ve 19 yaşında danışman atanmasının yasa dışı olduğunu söylediği ifade edildi.