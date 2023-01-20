Haravgi gazetesi,2022’de 1 milyon 518 bin 669 Euro’luk karışıksız çek yazıldığını ve bu rakamın, 2021 yılında 933 bin 945 Euro olduğunu yazdı.

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Haberde, 2022 yılında yazılan karşılıksız çek sayısının 473, 2021 yılında ise 363 olduğu belirtildi.