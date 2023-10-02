Nobel Tıp Ödülü'ne Katalin Karikó ve Drew Weisman, MRNA aşı çalışmaları sebebiyle layık görüldü.

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Karikó ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

Bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç'in Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi'nin Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve ayrıca 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) ile birlikte geliyor.

Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Tıp Ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi." denildi.

Bununla birlikte tıp ve fizyoloji alanındaki kalan beş ödül de önümüzdeki günlerde açıklanacak.