İngiltere'de yaşayan bir çocuk annesi Chloe McIntyre, yaşam maliyeti krizinde birkaç kuruş tasarruf etmek için olağanüstü çaba sarf etti. Saçları ve vücudu için kullandığı birçok ürünü hayatından çıkardı. Chloe şampuan, saç kremi veya tıraş bıçağı almayı reddettiğini ve böylece 400 sterlin( yaklaşık 9 bin TL) tasarruf ettiğini açıkladı.

ALDIĞI TEPKİLER UMURUNDA DEĞİL

Eski barmen, fazladan nakit ayırdığı sürece hanımefendilere yakışmayan veya kokmuş olarak etiketlenmesini umursamıyor. Aslında Chloe, 2022'de yapmaya başladığı küçük değişikliklerin, bu iki unsuru tek başına bırakarak yıl sonuna kadar 400 sterlin tasarruf ettiğini, ancak bu aşamaya gelmenin ciddi bir taahhüt gerektirdiğini söylüyor.

Fabulous'a özel olarak konuşan Chloe şöyle diyor: "Artık duşta iki dakikadan fazla kalmamaya dikkat ediyorum, bu da bana tıraş için zaman bırakmıyor. Ama büyümeye başlayan siyah saç ormanı beni hiçbir şekilde dehşete düşürmüyor.

HER GEÇEN GÜN DAHA YARATICI FİKİRLER BULMAYA ÇALIŞIYOR

Kişisel antrenör olan 38 yaşındaki nişanlısı Jack ve on aylık kızı Clementine ile birlikte yaşayan 28 yaşındaki Chloe, tutumlu, süper para biriktirici olarak bilinmeyi seviyor.

"Yaşam maliyeti krizinden bu yana bir veya iki kuruş kurtarmak için aşırı çaba sarf ediyorum" diyor. “Maliyetleri kısmak için her geçen gün daha yaratıcı yöntemler bulmak için kendime meydan okuyorum.

SAÇINI DOKUZ HAFTADIR YIKAMIYOR

“Saçlarım dokuz haftadır yıkanmadı ve harika görünüyor. Bacaklarım ve vücudum her geçen gün daha da kıllanıyor. Bazı insanların beni trolleyeceğini ve muhtemelen beni iğrenç olarak etiketleyeceğini biliyorum ama bu beni rahatsız etmiyor. Gözbebeklerime kadar borca batmadığımda beni kıskanacaklar."

HER KURUŞ ÇOK ÖNEMLİ

"Market fiyatları hızla yükselmeye başladığında ve enerji maliyetleri tavan yaptığında, radikal bir şekilde tasarruf etmem gerekiyordu" diye açıklıyor. “Biz yeni ebeveynleriz ve kelimenin tam anlamıyla her kuruş önemlidir. Kanepe minderlerinin altında fazladan madeni para bulamayınca aşırı tutumluluk ve tasarruf etme ipuçlarını araştırmaya başladım. Şampuan ve saç kremlerini bir kenara bırakıp daha kalın, daha parlak ve daha sağlıklı buklelere sahip olan kadınlar hakkında hikayeler okudum. Şampuan ve saç kremi için ayda 20 sterlin harcıyordum ve tamamen kıssam yılda 240 sterlin tasarruf edebilirdim." Başlamak için, dokuz hafta önce Chloe saçlarını veda etti ve ardından tüm saç ürünlerini çöpe attı.