Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesinin maliyeti açıklandı.

Politis gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Ekologlar Milletvekili Haralambos Theopemptu’ya yönelik yanıt mektubunda “Euroasia Interconnector” projesinin maliyetinin 2,57 milyar Euro olacağını belirttiğini yazdı.

Habere göre Papanastasiu, 2,57 milyar Euro’nun, 1,57 milyar Euro’luk kısmının Güney Kıbrıs’ın Girit, geriye kalan paranın ise Güney Kıbrıs ile İsrail’in bağlantısıyla alakalı olduğunu ifade etti.

Papanastasiu, projeyle ilgili geçmişte yaşanan mali gelişmeler hakkında da bilgi verirken Güney Kıbrıs ile Yunanistan düzenleme makamlarının, toplam yapım maliyetinin yüzde 50’sinin sponsorlar tarafından karşılanması, geriye kalan diğer yarısının ise yüzde 63 ve yüzde 37 şeklinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında paylaşılması yönünde uzlaşmaya vardığını da söyledi.

Habere göre “Eurasia Interconnector” projesi bin megavat gücünde olacak.