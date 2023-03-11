Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre, partinin yeni başkanını seçmek için bugün toplanan DİSİ'nin kararı 37 yaşındaki Meclis Başkanı Annita Demetriou oldu. Demetriou, DİSİ'nin hem en genç hem de ilk kadın başkanı oldu.

Annita Demetriou, partinin bugün yapılan liderlik seçimlerini kazanmasının ardından DİSİ’nin yeni başkanı oldu.

37 yaşındaki Demetriou, rakip aday Demetris Demetriou’nun yarıştığı seçimi kazanarak, DİSİ’nin hem en genç hem de ilk kadın başkanı oldu.

Demetriou, partinin 47 yıllık tarihinde beşinci başkanı oldu. Önceki DİSİ liderleri ise, kurucu Glafkos Klerides (1976-1993), Yiannakis Matsis (1993-1997), Nicos Anastasiades (1997-2013) ve Averof Neofytou (2013-2023) idi. Klerides ve Anastasiades Cumhurbaşkanlığı da yaptı.

Yaklaşık 50 bin üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu yarışta 20 bin 708 üye oy kullandı.

Kaynak: Bugün Kıbrıs