Mariam Nabatanzi, henüz 13 yaşındayken ailesi tarafından kendisinden 27 yaş büyük bir adama satıldı. Buna evlilik dediler ama Meryem adamın evine bırakılıncaya kadar neler olup bittiğini anlamadı bile. Bir yıl sonra ilk bebekleri ikizleri, ertesi yıl üçüzleri ve bir yıl sonra dördüzleri oldu.

EŞİNİN ESKİ ÇOCUKLARINA DA BAKMAK ZORUNDA KALDI

Daha genç bir kız olan Meryem evliliği zor bir yolculuk olarak gördü. “Eşimin eski ilişkilerinden birçok çocuğu oldu ve anneleri dört bir yana dağılmış olduğu için onlara ben bakmak zorunda kaldım. Aynı zamanda şiddet yanlısıydı ve hoşuna gitmeyecek bir fikir önerdiğimde bile eline geçen her fırsatta beni döverdi.” dedi.

TEDAVİ EDİLİRSE ÖLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER

Meryem'in zaten 23 çocuğu olduğu bir nokta vardı ve bu, artık yeteri kadar doğurduğuna karar verdiği ve doktorlara daha fazla çocuk sahibi olmaması için bir işlem yapılıp yapılamayacağını sorduğu andı. Ancak kapsamlı bir muayeneden sonra doktorlar, yumurtalık sayısının yüksek olduğunu ve herhangi bir işlemin sağlığını ve hatta hayatını tehlikeye atacağını söylediler. Meryem, 6 ikiz, 4 üçüz, 3 dördüz olmak üzere toplam 44 bebek dünyaya getirdi ve sadece 2 çocuk tek doğdu. Ayrıca vefat eden 6 çocuğu vardı.

ÇOCUKLARIN BABASI ONLARI TERK ETTİ

Meryem çocuk doğurmaktan pişmanlık duymadığını ve çocuk sahibi olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi. Onu üzen tek şey çocuklarının babasız büyümeleri. Kocası genellikle aylarca hatta bazen yıllarca ortadan kaybolur ve sonunda onları tamamen terk ederdi. Bazen telefonda olan isimleri vermek dışında çocukları büyütmede hiçbir rolü olmadı. 23 yaşındaki en büyük oğul, babasını 13 yaşından beri görmediğini söylüyor.

EN BÜYÜK GİDERLERİ YEMEK

Ama Meryem'in yakınmaya ya da kendine acımaya vakti yok. Tüm hayatını çocuklarına bolca sevgi ve ilgi göstermeye ve onlara gelecek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaya adadı. Bu geniş ailenin en büyük giderlerinden biri yemek, her gün 10 kilo mısır veya mısır unu, 7 kilo fasulye ve 4 kilo şekere ihtiyaçları var.

"BENİM YAPAMADIĞIM HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ İSTİYORUM."

Bütün çocukları eğitim alıyor. İlk doğan ikizlerinden biri hemşire, diğeri ise kalifiye bir inşaatçı oldu. “Çocuklarımın okula gideceklerinden umutluyum çünkü hepsinin doktor, öğretmen ve avukat olmak gibi büyük hedefleri var. Benim yapamadığım bu hayalleri gerçekleştirmelerini istiyorum.” dedi.

EBEVEYN SEVGİSİNİ KAYBETMEK İYİLEŞTİRİLEMEZ

Meryem'in kendi kültüründeki tüm ebeveynlere bir mesajı var: "Kızlarınızı erken evlilikler için erkeklere satmayı bırakın. Çok fazla acı çekiyorlar ve ebeveyn sevgisini kaybetmek, asla tamamen iyileşemeyecekleri bir şey.”

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

“Çocuklarımın her zaman yiyecek yiyecekleri olduğundan emin olmak için savaşmaya devam edeceğim. Her gün hayatta kalmak için acı çeksek bile onları asla terk etmeyeceğim” dedi. Meryem, Kassim'e verdiği röportajda tüm erkeklere bazı öğütler verdi: "Sorumluluğunuzu unutmayın, çünkü evlilik, çocuklarınızı büyütmek için ortak bir sorumluluktur."