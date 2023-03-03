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“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, bu hafta için Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını 4 olarak verirken buna ek olarak  2021 yılı için, zamanında bildirilmeyen ve Ölüm Nedeni Arşivine kaydedilen 21 ölüm  daha duyurdu.

Bu verilerin ardında toplam ölü sayısı bin 330’a, vaka sayısı ise 650 bin 685’e yükseldi.

Haberde ayrıca teknik nedenlerden dolayı tedavi görenlere ilişkin verilere yer verilmediği  belirtilirken pozitiflik oranın yüzde 3.01 olduğu ifade edildi.