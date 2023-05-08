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Habere göre söz konusu şahıs tutuklanırken, paraya ise el konuldu.

Fileleftheros gazetesi, Viyana’dan Baf Havaalanı’na dün gelen bir yolcunun valizinin iç bölmelerinde gizlenmiş 400 bin Euro tespit edildiği yazdı.

Güney Kıbrıs, 25 Temmuz’da ‘Shengen Bilgi Paylaşım Sistemi’ne dahil oluyor

Güney Kıbrıs, 25 Temmuz’da ‘Shengen Bilgi Paylaşım Sistemi’ne dahil oluyor

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