Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.03.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Jonathan Ularam MARNDA(E-32) 403 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RV 084 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında trafik ışık yandığı için durmak zorunda kalan Mertcan İNAN (E-28) yönetimindeki VH 779 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RV 084 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam MARNDA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.