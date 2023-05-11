Baf’a bağlı bir köyde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki yaşlı bir kadının evinde hizmetli olarak çalışan 37 yaşındaki Nepalli bir şahsın, evde, içerisinde 48 bin Euro bulunan kasayı alarak evini ve işini terk ettiği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, 83 yaşlındaki şahsın polise giderek, evinde çalışan 37 yaşındaki Nepal uyruklu hizmetlisinin evini ve işini terk ettiğini, aynı zamanda evindeki dolapta bulunan ve içerisinde 48 bin Euro olan kasanın da yerinde olmadığı konusunda şikâyette bulunduğunu yazdı.

Polisin, Nepal uyruklu şahsın muhtemelen Güney Kıbrıs dışında çıktığını düşündüğü, öte yandan araştırmaların sürdüğü kaydedildi.